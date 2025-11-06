O Palmeiras venceu o Santos na noite desta quinta-feira por 2 a 0 e abriu 3 pontos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Santos amarga a zona do rebaixamento do nacional. Os dois gols do jogo foram marcados pelo craque Victor Roque.
O time paulista foi a 68 pontos contra 65 do Flamengo.
O Palmeiras começou pressionando bastante o Santos, mas sem levar grandes perigos ao goleiro do Brasão. Até os 20 minutos, o Verdão dominava e se impunha. Mas o Peixe e equilibrou as forças, chegou até a marcar um gol (anulado por impedimento) e criar boas chances.
O alviverde voltou para o segundo tempo novamente pressionando bastante. Antes dos cinco minutos, o time já tinha criado duas chances claríssimas de gol.
Aos 7’, Gustavo Gomes salvou a bola embaixo do gol. Seria o primeiro gol do Santos.
Aos 21, Flaco Lopes ganhou a dividida, tocou para Victor Roque que driblou o goleiro e marcou 1 a 0 para o Palmeiras.
O segundo gol verde saiu aos 34. Victor Roque de novo partiu sozinho e tocou na saída do goleiro.
Palmeiras joga domingo
O Verdão agora joga domingo contra o Mirassol fora de casa. E o Santos vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo.
