Yuval Noah Harari faz alerta sobre IA: “Precisamos tê-la sob controle para que ela não domine o mundo”

No palco do hsm+ 2025, o historiador e futurista diz, porém, que ainda há tempo de tomar a dianteira e preservar os próximos 25 anos

“Se não pudermos reconstruir a confiança nos humanos, a civilização vai entrar em colapso ou ser dominada pela IA”. Essa foi uma das falas mais marcantes do historiador Yuval Noah Harari no palco da 25ª edição do hsm+ 2025, maior evento de gestão, inovação e liderança da América Latina. No encontro, ele traz as perspectivas dos próximos 25 anos diante de tantas transformações – em especial as relacionadas à IA.

O autor do best-seller Sapiens traz assuntos como inteligência artificial, geopolítica e como os líderes atuais são responsáveis por essa reconstrução da confiança do ser humano nele mesmo, dividindo com o público presente diversas análises e percepções. Sobre esse último tópico, Harari diz que a crença nos seres humanos foi o que nos forjou como civilização – e que é nisso que a humanidade deve focar.

Apesar disso, o historiador observa que atualmente, no mundo, todas as conquistas parecem se basear na força bruta. “Os líderes parecem querer formar uma coleção de fortalezas, levantando muros financeiros, culturais e até físicos, mas não conseguem resolver problemas cruciais”, afirma, se referindo à crise climática e ao avanço da IA, que, segundo ele, são problemas globais, que só podem ser resolvidos coletivamente.

Segundo Harari, a realidade é que os algoritmos já são mais poderosos que “robôs assassinos” que atuam, por exemplo, na guerra da Ucrânia. “Armas de guerra comandadas por IA para funcionar precisam de um espaço físico e biológico, elas ainda nem são tão boas assim. Mas algoritmos funcionam no digital, você não consegue vê-los. Eles já estão comandando a democracia. Estão nos sistemas financeiros, nas redes sociais, e são capazes de criar mecanismos tão complexos que uma hora nenhum humano vai ser capaz de entender. Perderemos o controle”, alerta.

Ao final da palestra, o futurista aponta que arrumar tempo para cuidar da própria mente e fortalecê-la, além de investir no mais humano que há em nós, é uma das saídas para enfrentar o mundo nos próximos anos e retomar a confiança nas instituições e nas pessoas.

Nesta sexta (07), segundo dia do evento, os destaque é a estreia – em solo brasileiro – de Peter Attia, médico, pesquisador e especialista em longevidade, que escreveu o best-seller Outlive. Além disso, subirão aos palcos: Leo Farah (especialista em gestão de crises), Denise Santos (CEO da BP), João Branco (marqueteiro) e Marília Fiuza (coach de executivos C-level) e outros nomes que apresentarão à audiência conteúdos transformadores e de alto impacto.

Sobre o hsm+

O hsm+ é o mais relevante evento de gestão, liderança e inovação da América Latina. Com 25 anos de história, é promovido pela HSM, maior plataforma de educação corporativa do país, e realizado em parceria com o grupo internacional MCI. Reconhecido por reunir líderes, especialistas e pensadores de todo o mundo, o evento é um espaço de conexão e transformação, fomentando um ambiente fértil que antecipa tendências, estimula o debate de ideias e contribui para o desenvolvimento de pessoas e organizações. Em sua trajetória, o hsm+ já recebeu mais de 500 mil participantes e 2 mil palestrantes do Brasil e do mundo.

