*Vigilância Sanitária de Americana interdita instituição de longa permanência para idosos*

Em operação conjunta com a Polícia Civil, Serviço 192, Guarda Municipal de Americana (GAMA) e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a Vigilância Sanitária interditou, nesta quinta-feira (6), uma instituição clandestina de longa permanência para idosos localizada na Rua Paraná, na Vila Nossa Senhora de Fátima.

Durante vistoria no local, a equipe constatou irregularidades como condições precárias de higiene, falta de responsável técnico e falta de condições de segurança. A instituição foi interditada e só poderá retomar o funcionamento após realizar as adequações necessárias.

Dos oito idosos que eram atendidos no espaço, três estavam acamados, e dois deles foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para assistência, visto que se encontravam muito debilitados. Os demais foram encaminhados para suas respectivas famílias.

“Nosso objetivo é sempre garantir a segurança e a dignidade das pessoas atendidas nesses locais. Encontramos diversas irregularidades que colocavam os idosos em risco, por isso a interdição foi necessária. A Vigilância continuará fiscalizando e orientando para que todas as instituições funcionem dentro das normas”, explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

“Essa ação demonstra o comprometimento do poder público com a proteção dos mais vulneráveis. As equipes atuaram de forma integrada para assegurar que os idosos recebam o cuidado adequado e que o município mantenha o controle e a responsabilidade sobre esses serviços”, acrescentou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.