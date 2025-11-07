Tivoli realiza primeira edição do “Tivoli Pet Day” neste sábado

Evento gratuito celebra o amor pelos animais com atividades, desfiles e muita diversão para toda a família

O Tivoli Shopping se prepara para viver uma tarde repleta de alegria e amor pelos pets neste sábado, dia 8, com a primeira edição do “Tivoli Pet Day. Promovido em parceria com a Cobasi Pet Shop, Fórmula Natural e com a organização do adestrador Mateus Gardioni, o evento será realizado das 16h às 19h, reunindo tutores, crianças e seus melhores amigos de quatro patas para momentos de confraternização, conhecimento e lazer.

A programação inclui uma série de atividades que prometem encantar os participantes e seus pets, como Cãominhada, Desfile Pet Natalino, pintura artística, moldagem de balões e bate-papo com o adestrador Mateus Gardioni.

As atividades incluem, ainda, a presença da equipe Patas Que Curam, grupo de cães terapeutas que realiza um trabalho de visitação em hospitais e lares de idosos, levando carinho e conforto através da pet terapia.

A expectativa é reunir cerca de 60 pets com seus tutores em uma tarde que promete ser marcada por interação, alegria e boas energias. “Nosso objetivo é proporcionar um momento especial para as famílias, onde os animais são os protagonistas. É um evento feito com muito carinho, que une diversão e conscientização sobre o vínculo entre pessoas e pets”, destaca Mateus.

Tivoli também é o shopping dos pets

Esta é a primeira vez que o Tivoli realiza o evento pet em formato de confraternização, reforçando seu compromisso em oferecer experiências que acolhem e integram toda a família. “O Tivoli é um espaço onde as pessoas compartilham momentos especiais e o amor pelos animais faz parte disso. Ficamos muito felizes em receber o Tivoli Pet Day e proporcionar um evento voltado à convivência, à responsabilidade e à alegria que os pets trazem às nossas vidas”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

📅 Serviço

Tivoli Pet Day

📍 Local: Tivoli Shopping | Santa Bárbara d’Oeste/SP

📅 08 de novembro (sábado)

🕓 das 16h às 19h

🐾 Entrada gratuita

Atividades:

16h às 18h: feira de adoção

16h30 às 17h: pintura no rosto e balões de modelagem

17h: bate-papo com adestrador

18h: cãominhada

18h30: desfile dos pets

19h: premiação dos pets

