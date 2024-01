Santa Bárbara registra redução de 11,8% em roubos e furtos

O município barbarense teve uma queda nos índices de criminalidade relacionados à roubo e furto, de itens, imóveis, automóveis e afins.

Os dados são do painel estatístico da Secretaria de Segurança Pública Estadual e correspondem aos doze meses de 2023.

Ao todo, houveram 1.240 furtos e 175 roubos no ano passado ante 1.355 e 249, respectivamente em 2022.

Em 2021 a totalização de roubos e furtos foi de 1.461, também superando o último ano. O número de veículos furtados e roubados em 2023 foi de 503 (35% do total).

311 pessoas foram presas, 154 veículos foram recuperados.

