Temporada de Pipas: férias seguras com as dicas da CPFL Paulista

Com as férias escolares de verão, está aberta a temporada de pipas na região de Campinas. Para colorir o céu sem acidentes, que podem ser até fatais, ou causar interrupções no fornecimento de energia, a CPFL Paulista dá dicas de segurança.

A regra de ouro é nunca empinar pipas perto da fiação elétrica. Os locais ideais para essa brincadeira são campos abertos. Também é importante evitar a prática no entorno de rodovias e canteiros de avenidas, onde não só a rede de energia exige atenção, mas também o tráfego de veículos pode ser um fator de risco.

Caso o brinquedo caia próximo a equipamentos ou fiação do sistema elétrico, pode ser até tentador, mas em hipótese alguma tente resgatá-lo. “Qualquer pessoa que se aproxima da rede, utilizando objetos para facilitar o alcance da pipa, se expõe a risco de sofrer descargas elétricas. E um choque pode ser fatal”, afirma Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança Trabalho do Grupo CPFL Energia.

(Áudio disponível para publicação: https://drive.google.com/file/d/1GdcXtF_DzTMLN2yFgmGGMmRsH34XgQFW/view?usp=drivesdk)

A CPFL Paulista também alerta para a proibição do uso de cerol ou da chamada ‘linha chilena’. Segundo Marcos Victor, por conduzirem energia, as substâncias usadas nessas linhas aumentam os riscos de choque, quando em contato com a rede elétrica. “Essas linhas podem romper cabos da rede e provocar curtos-circuitos, interrompendo o fornecimento de energia e colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.” O uso de cerol ou linha chilena são considerados crime em São Paulo, de acordo com a Lei Estadual no. 12.192, de 2006.

Em caso de ocorrências do tipo, a CPFL Paulista orienta as pessoas a ficarem o mais distante possível do fio partido. Se houver vítimas no local, Corpo de Bombeiros, SAMU ou outro órgão de socorro médico deve ser acionado imediatamente.

Ocorrências

As orientações de segurança fazem parte da campanha Guardião da Vida, do Grupo CPFL, um trabalho constante de conscientização sobre os riscos de interação próxima da rede elétrica. Os alertas relacionados a pipas são tema de palestras desenvolvidas especialmente para alunos da rede pública de ensino. O esforço tem como objetivo a redução dos números de ocorrências no sistema elétrico causadas quando essa brincadeira, tão tradicional, é praticada de forma inadvertida.

Em 2023*, Campinas foi a cidade que mais registrou casos: 543, embora, mesmo com o alto número, apresentou queda significativa no número de casos em relação a 2022, foram 22,4% menos casos. A Região Metropolitana de Campinas (RMC) computou 21% menos ocorrências do que no ano passado.

Confira os casos de interrupções de energia por pipa dos últimos três anos:

Cidades 2021 2022 *2023 Campinas 750 700 543 Sumaré 220 210 213 Hortolândia 282 187 137 Santa Bárbara d’Oeste 125 101 110 Águas de Lindóia 3 2 1 Piracicaba 160 188 112 Itapira 52 60 25 Americana 72 122 75 Itatiba 35 55 72 Amparo 16 34 16 Lindóia 1 1 2 Monte Mor 61 86 93 Paulínia 38 35 24 Espírito Santo do Pinhal 5 13 9 Nova Odessa 32 57 27 Capivari 119 41 36 Analândia 4 1 1 Charqueada 8 11 5 Cosmópolis 50 39 28 Rafard 23 6 6 Saltinho 2 5 0 Serra Negra 11 3 1 Socorro 7 6 2 Torrinha 2 6 15 Águas de São Pedro 0 0 0 Elias Fausto 10 13 16 Mombuca 5 5 0 Monte Alegre do Sul 3 0 1 Morungaba 2 8 1 Rio das Pedras 7 13 5 Santa Maria da Serra 0 4 5 Santo Antônio do Jardim 0 0 0 São Pedro 30 33 22 Valinhos 19 21 27 TOTAL REGIONAL 2021 2022 *2023 2154 2066 1630