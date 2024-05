Santa Bárbara d’Oeste registrou nova queda no número de roubos e roubos de veículos

Os dados são oficiais e constam no levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

No primeiro trimestre deste ano a queda no número de roubos é de 27% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a queda no número de roubos de veículos é de 28%.

Entre janeiro, fevereiro e março também não houve o registro de crimes graves como homicídio doloso e estupro no Município.

Investimentos contínuos na Segurança Pública

Desde 2021, ano em que teve início a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan, 61 novos guardas municipais foram contratados em Santa Bárbara d’Oeste. Além disso, a Prefeitura investiu na aquisição de novas viaturas e motocicletas Zero Km, novas pistolas, fuzis 556, carabinas CTT 40, espingardas calibre 12, diversos equipamentos e ampliado o sistema de videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera em 2013 para atuais 238 câmeras espalhadas pela cidade.

A cidade é uma das 10 mais seguras do Brasil de acordo com o “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil”.

O “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” traz a análise de Mortes Violentas Intencionais (MVI) – que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais (em serviço ou não). Neste estudo, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 6ª posição na classificação geral do Brasil, 1ª posição da região e 2ª posição da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Já o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara d’Oeste no TOP-10 do Brasil, na 1ª posição da região e na 2ª posição da RMC.

