Campinas: Pesquisa 'coloca' Zimbaldi e Dario no 2o turno

Campinas urgente- Levantamento divulgado nesta segunda-feira (6/5)

pela consultoria Realtime Bigdata aponta que o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Campinas-SP. No cenário estimulado, Rafa aparece em segundo lugar, com 28% das intenções de voto, bem próximo do limite de um empate técnico com o primeiro colocado, o atual prefeito Dário Saadi (Republicanos), que acumula 36%. O postulante do Cidadania também está bem à frente do terceiro colocado, Pedro Tourinho (PT), que tem 14%.

Já a pesquisa espontânea – na qual os eleitores citam os pré-candidatos a prefeito que lhes vêm à mente – mostra um cenário indefinido. Isso porque, 66% não souberam indicar nenhum nome, e 14% disseram que votariam em branco ou nulo. Neste cenário, Rafa tem 5% da preferência dos campineiros. Pré-candidato natural à reeleição, Saadi é lembrado por 9% dos entrevistados.

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo, em todos os cenários, Rafa chega no limite de um empate técnico com Saadi, podendo alcançar até dois pontos de diferença sobre o atual mandatário.

O levantamento também mostra que Rafa é o pré-candidato menos rejeitado. De acordo com a consultoria Realtime Bigdata, 45% dos eleitores consideram votar no postulante do Cidadania para o Poder Executivo, enquanto 7% votariam nele com certeza. Por outro lado, 31% dos entrevistados afirmam que não votariam em Saadi de jeito nenhum.

Para Rafa, os números divulgados há poucas horas mostram o reconhecimento de seu trabalho como representante dos campineiros, pelo segundo mandato consecutivo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp):

“Recebo com muita confiança essa pesquisa, na certeza de que vamos continuar avançando, mostrando nossas propostas, e conversando com quem mora, estuda e trabalha em Campinas, e que acredita numa mudança estrutural. Como deputado estadual, sempre prezei por trazer recursos, obras e investimentos para o município. Tenho convicção de que podemos fazer muito mais no comando da cidade, com um mandato participativo e que atenda, verdadeiramente, os anseios daqueles que precisam de Saúde, de Educação, e de Segurança Pública funcionando, e que clamam pelo desenvolvimento de Campinas”, argumenta Rafa.

2° Turno

Num provável cenário de segundo turno, o Realtime Bigdata simulou uma disputa entre Rafa e o atual prefeito de Campinas. Saadi aparece com 54% das intenções de voto, com Rafa apenas oito pontos percentuais (46%) atrás do mandatário. Não sabem ou não opinaram representam 11% do eleitorado campineiro. Votos brancos e nulos somam 13%.

Metodologia

O levantamento do Realtime Bigdata foi realizado de forma presencial, com mil entrevistados, entre os dias 3 e 4 de maio. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-05954/2024.