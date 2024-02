O São Paulo bateu o Palmeiras nos pênaltis e levou Supercopa

neste domingo (4), no Mineirão. Esta foi mais uma conquita inédita para o clube do Morumbi.

Além da taça, o Tricolor levará para casa R$ 5,5 milhões, além de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 4,96 milhões) repassados pela Conmebol. Já o vice-campeão Palmeiras receberá a quantia única de R$ 5,5 milhões.

Na temporada passada, o Verdão ficou com o título e faturou R$ 10 milhões em premiação. Já o Flamengo, que ficou com o vice, embolsou R$ 5 milhões.

Maiores campeões da Supercopa

Flamengo – 2 títulos (2020 e 2021)

São Paulo – 1 título (2024)

Palmeiras – 1 título (2023)

Atlético-MG – 1 título (2022)

Corinthians – 1 título (1991)

Grêmio – 1 título (1990)

