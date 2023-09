São Paulo ganha título inédito da Copa do Brasil

O São Paulo empatou com o Flamengo e garantiu o título

inédito da Copa do Brasil. O jogou terminou 1 a 1 e o time paulista havia vencido o jogo de ida domingo passado no Rio de Janeiro por 1 a 0. Fazia 10 anos que o Tricolor não vencia um campeonato ‘grande’ nacional ou internacional.

Dorival Jr se tornou bicampeão do torneio pois havia levado o hoje vice Flamengo ao título no ano passado.

Os gols saíram no primeiro tempo. Os cariocas saíram na frente. O atacante Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo depois de aproveitar rebote de a bola ter batido na trave. Já nos acréscimos, a prata da casa Rodrigo Nestor chutou de fora da área aproveitando o rebote vindo do goleiro e empatou.

