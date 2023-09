Vasco ressurge das cinzas e deixa de ser favorito ao rebaixamento

Se há dois ou três meses atrás alguém dissesse que o Vasco conseguiria escapar de mais um rebaixamento em 2023 poucos torcedores acreditariam. Imerso em derrotas consecutivas, sem conseguir vencer em casa, e chegando a ocupar a última colocação da tabela, o rebaixamento para a sexta disputa de Série B em sua história parecia inevitável. Para piorar, São Januário foi interditado por meses e a equipe precisou jogar longe do seu décimo segundo jogador, a torcida. Entretanto, a tradicional equipe de futebol carioca e um dos gigantes do futebol brasileiro deu a volta por cima após a janela de transferências e a chegada do novo treinador e agora a saída do Z-4 parece questão de tempo. Mas como o Clube de Regatas Vasco da Gama conseguiu essa reviravolta?

Mudança de treinador e contratações certeiras na janela do meio do ano elevam o patamar da equipe

Após um bom início de Campeonato Brasileiro, com uma vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro por 2 a 1 e um empate com o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, por 2 a 2, o Vasco viveu um inferno nas rodadas seguintes. Em seu primeiro teste jogando em São Januário a equipe decepcionou, perdendo para o Bahia. Além do Bahia, Santos e Goiás foram outras equipes a derrotar o Vasco em seus próprios domínios. Goleadas sofridas para São Paulo e Flamengo, além de outros resultados negativos ocorridos até a 17a. rodada colocaram o Vasco em péssima situação. A partir dali o que poucos acreditavam ser possível aconteceu. A performance do time mudou da água para o vinho.

Com a queda tardia do treinador Maurício Barbieri na 11a. rodada, após derrota em casa para o Goiás que ocasionou a interdição de São Januário devido aos confrontos entre torcida e polícia, finalmente a diretoria cruzmaltina resolveu se mexer. O clube ainda fez três jogos com um treinador interino, antes de anunciar a contratação do argentino Ramón Díaz como novo técnico, estreando na 16a. rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, enquanto o treinador se adaptava ao elenco e as novas contratações o Vasco ainda sofreu duas derrotas, perante o Athletico Paranaense e o Corinthians na 17a. rodada. A partir daí a chave virou.

O novo treinador e os jogadores contratados pelo Diretor de Futebol Paulo Bracks, começaram a dar resultado na 18a. rodada contra o Grêmio. O artilheiro do último campeonato argentino, Pablo Vegetti, estreou com gol e garantiu a vitória da equipe cruzmaltina por 1 a 0. Além de Vegetti, outras contratações como o chileno Gary Medel, além de Paulinho, Praxedes se tornaram pilares da equipe. Jogadores que andavam em baixa como Gabriel Pec e Zé Gabriel também tiveram seu futebol recuperado, trazendo ao Vasco a esperança de dias melhores com goleadas por 4 a 2 diante do Fluminense e 5 a 1 diante do Coritiba.

A reabertura de São Januário, após meses de interdição, também contagiou os torcedores que lotaram o estádio e estamparam seu novo lema em um mosaico: Resistiremos

Se até pouco tempo parecia improvável o Vasco permanecer na primeira divisão, agora a saída do Z-4 e a consolidação de uma melhor posição na metade superior da tabela parecem questão de tempo.

Devido ao mau momento Vasco havia sido apelidado de “renda fixa” entre os apostadores

Devido a série de derrotas consecutivas do Vasco e o período ruim do time, o clube se popularizou entre os apostadores esportivos. Influencers deste nicho chegaram a apelidar o clube de "renda fixa", já que apostar em sua derrota vinha rendendo lucros aos apostadores a cada rodada. Os jogos do Vasco vinham sendo alguns dos que mais movimentavam o mundo das apostas esportivas. Com a série de vitórias recentes e a volta do bom momento, a realidade mudou. Hoje, muitos daqueles que vinham apostando nas derrotas do clube hoje já apostam que a equipe não deve estar entre os quatro times que serão rebaixados a série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Um Renascimento que Retoma o Orgulho e a Fé

Se a trajetória do Vasco no Brasileirão de 2023 fosse um roteiro de filme, seria categorizado como um drama com final feliz. O time que outrora era visto como uma “renda fixa” certeira para apostadores pessimistas, tornou-se uma das mais fascinantes histórias de reviravolta do futebol brasileiro recente. Com a reabertura de São Januário e o coro da torcida ecoando o lema “Resistiremos”, fica claro que o Vasco não é apenas um clube de futebol, mas uma instituição que encarna a resiliência e a paixão.

É impossível não ressaltar o papel crucial do novo comando técnico e das novas contratações. Eles não apenas reverteram a má fase, mas também devolveram a dignidade e a esperança a um dos clubes mais icônicos do Brasil. Os dias de ser o azarão nas apostas parecem estar contados, e os apostadores que antes lucravam com suas derrotas agora parecem mudar de lado, confiantes de que o rebaixamento já não é mais o destino do Gigante da Colina.

Assim, o Vasco não só parece destinado a sair do Z-4, como também aponta para um futuro mais luminoso na elite do futebol brasileiro. O clube reencontrou seu espírito, e os torcedores, sua fé. E neste momento, a palavra que melhor define esse sentimento generalizado é uma só: esperança. Afinal, se o futebol é feito de ciclos, o Vasco da Gama parece estar ingressando em uma nova fase de sua rica história, uma que todos os envolvidos esperam que seja marcada por triunfos e conquistas. A luta continua, mas pelo menos por agora, a Cruz de Malta brilha mais intensamente.