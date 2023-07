Corinthians bate Vasco 3-1. Roger Guedes bate recorde

O Corinthians voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro no início da noite deste sábado (29), batendo o Vasco da Gama por 3 a 1 numa Neo Química Arena sem torcida, em consequência de punição do STJD.

O jogo foi tranquilo para o Timão, com poucas ameaças do rival. Marcaram Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes, que fez seu 31º gol no sagrado campo corinthiano e sagrou-se o maior artilheiro da história do estádio alvinegro! Dessa forma, o Coringão fechou sua parte na 17ª rodada do Brasileirão Assaí 2023 na 14ª posição.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com Cássio; Gil, Bruno Méndez, Caetano e Fábio Santos; Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Ainda entraram durante a partida Fausto Vera, Fagner, Matheus Araújo, Matheus Bidu e Biro. Estavam à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Romero, Léo Mana, Giuliano, Pedro, Roni e Felipe Augusto.

Primeiro tempo

Corinthians começou pressionando muito o adversário e encontrando bons espaços do meio para a frente. Primeira tentativa perigosa ocorreu em bola lançada em profundidade de Adson para Guedes, aos três minutos, que bateu com liberdade, mas foi por cima do gol adversário.

Aos seis minutos o Vasco criou uma chance perto do gol corinthiano, porém a bola acabou travada pela defesa e sobrou para Cássio. Logo em seguida, Renato encontrou Guedes mais à frente com uma ótima cavadinha, mas o camisa 10 chutou à esquerda do gol.

O Timão continuou aproveitando mais as oportunidades na área vascaína, pressionando a saída e resgatando a bola com frequência. Aos oito minutos, Guedes encontrou espaço e tentou um novo chute pela esquerda, de fora da área, mas o goleiro espalmou.

LEIA+ Gigantão 23 terá 41 equipes e jogos à noite

Aos dezesseis minutos uma bola cruzada na área foi defendida por Cássio, que jogou para escanteio.

GOL! Aos 17 minutos, Adson cruzou para o meio, Renato dominou e deixou de calcanhar para Maycon, logo atrás, que meteu uma bomba de fora da área, sem chance para o goleiro, 1 x 0 para o Coringão em Itaquera!

O Vasco passou a pressionar mais, porém não criou jogadas de perigo. Perto dos 30 minutos, o Corinthians recuperou a posse de bola e tentou achar espaços no ataque, mas também não finalizou.

Aos 32 minutos, Puma Rodríguez recebeu a bola no centro da meia-lua e chutou forte à esquerda do gol do Cássio. Aos 35, novo lance perigoso, de novo à esquerda, em cruzamento para Seba, que vinha sozinho de trás e chutou forte para fora.

O juiz deu dois minutos de acréscimo e encerrou a primeira etapa após uma cobrança de falta de Renato Augusto, que a defesa vascaína cortou. Intervalo na esvaziada Neo Química Arena.

Segundo tempo

Corinthians voltou diferente. Fausto Vera rendeu Renato e Caetano cedeu o lugar para Fagner. O Vasco começou pressionando mais no começo da segunda etapa, apertando a saída corinthiana e tentando criar jogadas, que acabavam afastadas pela zaga ou desperdiçadas.

Aos cinco minutos, Luca Orellano cobrou ótima falta pela direita, que passou muito perto da trave de Cássio. No contra-ataque, Ruan, Roger e Yuri triangularam bem na entrada da área vascaína, mas a defesa cortou.

Por volta dos 10 minutos, o Vasco voltou a assustar, porém Bruno Méndez travou a jogada. Em seguida, Seba saltou para receber uma cobrança de escanteio, subindo acima da defesa e cabeceando para fora, porém muito perto da meta corinthiana.

2 a 0!! Aos 16 minutos, Ruan tocou para Roger na entrada da área, que passou para Yuri mais à direita e, girando, enfiou bola indefensável no gol vascaíno.

Mais duas mudanças no Timão: Ruan saiu para entrar Mateus Araújo e Bidu ocupou o lugar de Fábio Santos.

Aos 19 minutos, o Vasco criou outras duas oportunidades, com chutes fortes na direção de Cássio: um pelo lado de fora da rede e outro por cima. O Vasco seguiu pressionando a saída de bola corinthiana até o Timão criar nova jogada de ataque aos 22, sem finalização

Aos 25 minutos, Orellano encontrou um corredor nas costas de Méndez e Gabriel Pec recebeu o passe, driblou Cássio e marcou: 2 a 1.

Logo depois, Yuri cruzou pela esquerda e a bola tocou na mão de Paulinho. Pênalti!! Róger Guedes bateu sem chance para Léo Jardim, tornando-se o maior artilheiro da história da Neo Química Arena!



Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Adson deixou o campo para a entrada de Biro. Na sequência, aos 35 minutos, Orellano arriscou de fora da área para ótima defesa do Gigante.

No ataque, Róger roubou na saída de bola de adversária aos 45 minutos. Tabelou com Matheus Araújo que passou para Yuri, mas não conseguiu completar. Na sobra, Fausto Vera chutou com perigo, mas a bola estoura na defesa.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo, mas ambos os times não desenvolveram jogadas de perigo. Encerrado o jogo, o Timão mereceu os três pontos, num jogo que praticamente dominou a posse de bola e criou com diversidade e qualidade, apesar do clima frio de São Paulo e da ausência de torcida. Com o placar, o Timão subiu para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

O Corinthians recebe o Newell’s Old Boys no jogo de ida pelas oitavas-de-final da CONMEBOL Sudamericana 2023, também em Itaquera. No Brasileirão Assaí 2023, o Timão visita o Internacional em Porto Alegre, pela 18ª rodada, no sábado (5/8), às 18h30.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP