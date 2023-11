Sarado aos 61 anos, Marcello Novaes chama atenção sem camisa

Aos 61 anos, Marcello Novaes impressionou ao exibir o corpo sarado

em foto sem camisa durante dia de treino em academia nesta quarta-feira (15). Longe das novelas desde o fim de “Além da Ilusão” (2022), o ator de novelas como “América”, uma das próximas reprises do canal Viva, deu um conselho aos quase 600 mil seguidores no Instagram.

“Não, não é só estética! Mas sim, principalmente pela saúde e os benefícios do equilíbrio mental! Sua mente e corpo, trabalham juntos, tá?! É minha humilde opinião”, escreveu o protagonista de tramas como “Quatro por Quatro” (1994), onde conheceu Letícia Spiller, sua ex-mulher e mãe de seu filho Pedro, de 27 anos, a quem é comparado pela semelhança física.

Por falar na atriz, ela reforçou a ótima relação que mantêm e deixou um elogio ao ex-marido. “Lindo gatão”, afirmou. Solange Couto também exaltou o corpo saradão do eterno galã. “Eu fui sua mãe. Me respeita garoto!”, brincou fazendo referência a dona Jura e Xande de “O Clone” (2001).

“Por isso está esse Davi de Michelangelo”, disparou Cristiana Oliveira. “Realmente dá pra notar muita saúde”, reforçou uma fã. “Meu Deus avisa com antecedência por favor”, “uma rocha”, “lindíssimo”, “saradão”, “socorro!”, “meu Deus, que calor!” e “sou casada, moço!” foram outros comentários de seguidores.

Quantas novelas Marcello Novaes já fez?

O artista está na Globo desde 1998 e de lá para cá já atuou em 24 novelas. A primeira foi “Vale Tudo”, de 1988. Entre os papeis mais marcantes o Gera de “Rainha da Sucata” (1990) e “Deus nos Acuda” (1992), um dos filhos de dona Armênia (Aracy Balabanian, morta este ano); o Del de “Vira Lata” (1996), o Raul de “Andando nas Nuvens” (1999 e que reuniu curiosidades surpreendentes); e o Timóteo de “Chocolate com Pimenta ” (2003).

O ator também passou por “Malhação” em 1998, 2000 e 2006, e esteve nos elencos de “Dicas de um Sedutor” (2008), “Avenida Brasil” (2012) e “Sol Nascente” (2016) entre outros trabalhos.

