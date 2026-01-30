Saúde Bucal em Sumaré: 65% das crianças ok e 35% com cárie

Saúde e Educação de Sumaré divulgam balanço da avaliação em Saúde Bucal da rede de ensino em 2025

Leia Mais notícias da cidade e região

As Secretarias Municipais de Saúde e Educação de Sumaré divulgaram o balanço do levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado ao longo de 2025 nas escolas do município. A ação, desenvolvida pela equipe de Prevenção em Saúde Bucal, avaliou 14.773 estudantes da rede municipal e estadual em 46 unidades escolares, abrangendo diferentes regiões da cidade.

Os dados apontam um cenário positivo: cerca de 65% das crianças examinadas estão livres de cárie, enquanto aproximadamente 35% apresentaram necessidade de tratamento odontológico. Os alunos com alterações identificadas foram encaminhados para acompanhamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e demais serviços da rede municipal.

Além do diagnóstico, o levantamento também detalhou os encaminhamentos por região nas escolas municipais, reforçando a importância do mapeamento territorial para o planejamento das ações. Foram registrados 528 encaminhamentos na região Central, 386 no Picerno, 686 na Área Cura e 2.932 na região do Matão, que concentrou o maior volume de atendimentos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, destacou o papel das escolas como espaços estratégicos para a promoção da saúde e da cidadania. “A escola é um ambiente privilegiado para o cuidado integral. Quando unimos educação e saúde, conseguimos orientar, prevenir e criar hábitos que acompanham nossos alunos por toda a vida”, afirmou.

Levantamento

Já o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, ressaltou que o levantamento é uma ferramenta essencial para o fortalecimento das políticas públicas. “Esse diagnóstico nos permite agir de forma mais assertiva, direcionando ações preventivas e ampliando o acesso ao tratamento odontológico, especialmente para quem mais precisa”, explicou.

Além das avaliações clínicas, o programa de saúde bucal em Sumaré investe fortemente em ações educativas. A equipe de Projetos Especiais da Secretaria de Educação desenvolve atividades lúdicas nas escolas, com destaque para o teatro educativo com a peça da Jiboia Banguela, que aborda de forma leve e acessível temas como higiene bucal, autocuidado e prevenção. A iniciativa tem contribuído para ampliar o engajamento dos alunos e fortalecer a assimilação dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

O projeto de saúde bucal nas escolas, que existe há 36 anos e integra o pacto do município com os Ministérios da Saúde e da Educação, inclui ainda escovação supervisionada, orientações sobre higiene bucal, uso correto do fio dental e a entrega de escova e pasta dental aos estudantes. Devido aos resultados positivos, as ações educativas com o teatro lúdico devem ser ampliadas e mantidas em 2026.

As ações de saúde bucal também se estendem às unidades de saúde, eventos e atendimentos regulares. O município conta com consultórios odontológicos em todas as USFs, no Centro da Longevidade, no Centro da Criança e nas UPAs do Macarenko e do Matão, que oferecem atendimentos de urgência das 7h às 19h. Sumaré ainda disponibiliza serviços especializados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com atendimentos em endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, diagnóstico de lesões e atenção a pacientes especiais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP