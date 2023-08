Senai SB abre inscrições para cursos grátis

Com apoio da Pref, o SENAI Santa Bárbara “Alvares Romi” está com inscrições

abertas para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial Mecânico de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica. Os cursos destinados a candidatos encaminhados por empresas contribuintes do SENAI-SP, têm duração de dois anos e previsão de início em janeiro de 2024.

Para o curso Mecânico de Usinagem poderão se inscrever os candidatos que tenham, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhes permita concluí-lo antes de completarem 24 anos e que, no mínimo, tenham concluído o Ensino Fundamental até a data de início das aulas.

Já para o curso de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica poderão se inscrever os candidatos que tenham idade mínima de 16 anos completos no início do curso e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos e que, no mínimo, tenham concluído o Ensino Fundamental até a data de início das aulas.

As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, no SENAI “Alvares Romi”, localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial. Caso seja necessário, a escola disponibilizará microcomputadores para candidatos que não possuam acesso à internet fazerem a sua inscrição no SENAI.

As inscrições estarão abertas até as 21 horas do dia 4 de setembro e deverão ser realizadas pelo site https://santabarbara.sp.senai.br. O processo seletivo será presencial e a prova de seleção está prevista para ocorrer no dia 24 deste mês, às 8 horas. Mais informações poderão ser obtidas no edital do processo seletivo disponível no site, diretamente na escola ou por meio do telefone e WhatsApp (19) 3499-1450.