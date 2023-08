Pontos. A GOL e a Smiles inovam mais uma vez e trazem

um novo conceito para programas de fidelidade no mercado aéreo brasileiro. Utilizando um modelo de gamificação, o programa distribuirá benefícios e recompensas durante toda a jornada do cliente – e não somente quando o mesmo atinge uma nova categoria – algo inédito no setor. Com uma proposta mais simples, flexível e transparente, a novidade tem como propósito aproximar os clientes do grupo e reconhecer ainda mais aqueles que escolhem viajar e juntar milhas com o programa e a companhia aérea.

“Criamos um modelo de gamificação que vai desbloquear novos benefícios intermediários entre as categorias conforme o viajante concentrar seus voos com a GOL e se fidelizar com a Smiles. Dessa forma, o cliente vai receber recompensas antes mesmo de chegar a uma categoria superior, algo que não existe no mercado. Vamos trazer mais vantagens para quem voa conosco e, consequentemente, mais engajamento com o programa e a companhia áerea”, comenta Estela Brandão, CDO (Chief Data Officer) na Smiles e CLO (Chief Loyalty Officer) na GOL.

Entre as recompensas oferecidas, dependendo de cada categoria, estão milhas bônus, cupons de desconto aéreo, acessos extras ao lounge GOL Smiles, upgrades de cabine em voos internacionais com a GOL, cotas de cancelamento e remarcação gratuita. Além disso, a Smiles também vai oferecer passes para o cliente usufruir por um dia dos benefícios de uma categoria acima da sua. Por exemplo, na Categoria Prata, ao atingir 10 trechos ou 10 mil milhas qualificáveis, ele tem direito à experiência Ouro, que tem desconto no assento GOL + conforto, acesso à sala vip e 2 bagagens gratuitas. Já na Categoria Ouro, ao alcançar 21 trechos ou 21 mil milhas, o cliente ganhará um passe para vivenciar a categoria Diamante, com esses e outros serviços.

Outra novidade é que os passageiros que sempre optam por comprar suas passagens aéreas com a GOL serão ainda mais recompensados. Dentro da categoria Diamante haverá um reconhecimento máximo com benefícios exclusivos como Concierge, que pode auxiliar o cliente durante toda a sua jornada de viagem, além disso, esse cliente terá mais cotas de upgrades de cabine, cancelamentos gratuitos, remarcação e alteração de voos e ainda vão poder presentear uma pessoa com a categoria Ouro, etc.

“A mudança do programa é mais um marco da sinergia GOL e Smiles de como estamos trabalhando em conjunto para aprimorar ainda mais a experiência do nosso cliente. Agregamos muito mais valor à jornada do viajante trazendo mais benefícios, simplificamos o programa para facilitar o seu entendimento e também estamos valorizando ainda mais aqueles que escolhem e priorizam viajar conosco”, diz Carla Fonseca, CEO da Smiles e Vice Presidente de Experiência do Cliente, Marketing e Vendas da GOL.

Regras mais simplificadas

A Smiles também está simplificando as regras de qualificação de categorias dentro do programa de fidelidade para que sejam de mais fácil entendimento. Neste novo modelo, a plataforma viabiliza mais milhas por categoria.

A regra para distribuição de milhas se divide em dois tipos de milhas: as qualificáveis e as resgatáveis. Agora, as milhas resgatáveis funcionam assim: a cada 1 real gasto, será creditada 1 milha na categoria Smiles, que aumenta gradativamente de acordo com cada categoria, sendo 2 milhas para o cliente Categoria Prata, 3 milhas para Categoria Ouro e 4 milhas para o cliente da Categoria Diamante. Em relação às milhas qualificáveis, não há graduação – a cada 1 real gasto, 1 milha é concedida.

“Simplificamos o modelo de crédito de milhas resgatáveis para os voos nacionais e internacionais de uma forma que fique mais fácil para o entendimento do cliente em relação à conversão”, explica Estela Brandão.

A requalificação e o upgrade das categorias serão ainda mais simples e com menos milhas e trechos necessários para subir de categoria. Para chegar à Categoria Prata, será necessário juntar 6 mil milhas qualificáveis ou 6 trechos; para a Categoria Ouro serão 12 mil milhas ou 12 trechos; e para a Categoria Diamante, 24 mil milhas ou 24 trechos.

Dentro desse contexto, a Smiles também vai lançar o Rota Favorita, um serviço que vai oferecer aos clientes frequentes das categorias Prata, Ouro e Diamante a possibilidade de cadastrar as rotas que mais voam com a GOL e, assim, juntar ainda mais milhas resgatáveis. Viajantes da Categoria Prata podem cadastrar 1 rota favorita e ganham 2,5 milhas a cada 1 real gasto em passagem GOL. Já o passageiro da Categoria Ouro terá direito a duas rotas favoritas, com acúmulo de 4 milhas por real gasto em bilhetes GOL. Por fim, clientes da Categoria Diamante juntam 6 milhas por real gasto em até três rotas cadastradas.

Vale ressaltar que as milhas resgatáveis podem ser utilizadas para resgatar passagens aéreas, reservar hotéis, adquirir produtos no Shopping Smiles ou outros serviços no site do programa. A Smiles é parceira de mais de 60 companhias aéreas que viajam para 1.600 destinos pelo mundo. Também possui parceiros para abastecimento de combustível, locação de carros, transfer, passeios, shows, produtos varejistas, petshop, saúde, entre outros.

Conforme regulamento, as mudanças passam a valer a partir de 90 dias após o comunicado que será enviado aos clientes e estarão disponíveis em novembro de 2023.