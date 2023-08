Carro por assinatura em alta? Na última reunião do Copom, realizada

no último dia 2, ficou decidido pela redução da conhecida taxa básica de juros. A Selic sofreu retração de 0,5%, ficando na casa de 13,25%. O patamar em que se estava a taxa, 13,75%, foi repetida por sete vezes, porém, o comitê entendeu que deveria encerrar esse ciclo com base no comportamento da economia – queda da inflação.

A taxa Selic é um dos principais indicadores da economia. Com o corte de meio ponto percentual, o mercado financeiro reage em diversas frentes. Para os investidores, é necessário acompanhar o índice atrelado ao CDI, e para os tomadores de crédito na praça, a tendência é que o custo do dinheiro fique mais barato, sendo os empréstimos e financiamentos de movimentação mais comuns.

Nesse contexto, ainda é necessário fazer contas para quem pensa em financiar um veículo, pondera Alan Lewkowicz, CEO do ComparaCar. “Naturalmente, gera-se uma expectativa de baixa nas taxas de juros, o que pode camuflar o custo final da compra de um veículo. A opção de assinatura segue sendo vantajosa, pois desobriga análise de crédito, financiamento a longo prazo e custos atrelados ao contrato que beneficia somente o agente financeiro”, analisa.

Ele diz ainda que o carro ‘assinado’se tornou tendência no Brasil porque os brasileiros notaram a versatilidade em assinar um veículo por um determinado período, com a praticidade de pegar as chaves e sair dirigindo. “O único custo do motorista é o combustível e se eventualmente ele vir a tomar multas. Taxas como IPVA, seguro, manutenção e emplacamento são quesitos foram de cogitação para quem assina um carro”, explica.

No entanto – complementa o empresário – é fundamental que se analise tanto do ponto de vista financeiro, como as condições do contrato, período de permanência, valor da assinatura versus custos de compra de um veículo; quanto do ponto de vista sentimental, que são motoristas mais conservadores que preferem ter um bem na garagem, ao passo que novos condutores não carregam esse sentimento, e optam por sempre estarem com um carro diferente na garagem.

