Surgiram boatos nas redes sociais que o estado de saúde de Regis Danese

teria se agravado e que ele estava respirando por aparelhos, após passar por uma cirurgia de emergência, nesta madrugada de quinta-feira, 31 de agosto, após sofrer um grave acidente de carro, a caminho de Ceres, em Goiás.

Dessa forma, para encerrar com as especulações maldosas, a equipe de Danese revelou o verdadeiro estado de saúde do cantor gospel, confirmando que ele está na UTI, somente em observação, pois sofreu um trauma, como ele mesmo já havia dito por meio de um vídeo no Instagram, frisando que o artista não está respirando por meio de auxilio e, sim, normalmente.

“Regis Danese está estável, consciente, pressão normal e frequência cardíaca também e respirando em ar ambiente, porém, sofreu um trauma abdominal. Aguardando os resultados dos exames de imagens, como a tomografia para saberem como prosseguir“, destacaram, em nota enviada à revista ‘Contigo’.

