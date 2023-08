Dr Daniel cobra remédios. E Gualter, limpeza no S Roque

O vereador Dr Daniel (PDT) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre pedidos judiciais por medicamentos e materiais cirúrgicos.

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por usuários do sistema público de saúde que alegaram a falta de medicamentos e materiais cirúrgicos na rede. “As informações que solicito neste requerimento permitem que as autoridades abordem as necessidades da população de forma eficiente, promovam a transparência e a prestação de contas e garantam o acesso adequado aos cuidados de saúde, contribuindo assim para o bem-estar da comunidade”, aponta Dr. Daniel.

No requerimento, o parlamentar pede o número total de pedidos judiciais registrados nos últimos dois anos; os nomes dos medicamentos e materiais cirúrgicos mais solicitados; e detalhes sobre as medidas adotadas pela prefeitura de Americana para mitigar a necessidade de acionar a justiça para garantir o acesso a medicamentos e materiais cirúrgicos na rede pública de saúde.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária da terça-feira, dia 5, e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Gualter pede capinação e limpeza em rua do bairro São Roque

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a execução de serviço de capinação e limpeza em área pública localizada na Rua Potengi, no bairro São Roque.

No documento, o parlamentar aponta que moradores reclamaram das condições da área, localizada em frente ao nº 674. “Em visita ao local, constatamos que a área está com mato muito alto. A atual situação serve de incentivo para a proliferação de animais indesejáveis e para o descarte incorreto de lixo e entulho”, explica Gualter.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 5, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

