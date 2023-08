seja no controle minucioso das voltas em uma corrida, no acompanhamento do valioso tempo de uma partida ou o registro preciso dos recordes de voo. Este último fator deu notoriedade à Breitling, marca de relógios suíços, por criar relógios de cockpit de precisão e cronógrafos de pulso exclusivos em 1930, época em que a indústria aeronáutica estava em crescimento.

Desde então, as marcas de luxo alçaram o equilíbrio perfeito entre a alta habilidade artesanal, complicações de alta performance e um visual moderno e casual, que oferece este toque esportivo e versatilidade para o uso diário.

Abaixo, as principais novidades do semestre inspiradas no universo dos esportes para aqueles que possuem um estilo de vida ativo e valorizam relógios de luxo com um toque moderno.

TRIATLO:

ENDURANCE PRO IRONMAN da Breitling

A Breitling apresentou este mês dois novos modelos de relógios ultraleves da linha Endurance Pro IRONMAN, desenvolvidos para triatletas de elite, mas que funcionam muito bem como um elegante cronógrafo esportivo para o dia a dia. Os modelos Endurance Pro IRONMAN® chegam para ser mais uma ferramenta de treino e incentivo no processo de preparo físico necessário para encarar os trajetos mais difíceis e as subidas mais íngremes.

Limitadas a 250 exemplares cada, as novas versões são o Endurance Pro IRONMAN 70.3 World Championship, em turquesa, e o Endurance Pro IRONMAN World Championship, em azul, um modelo premium criado em titânio de alta performance. As variações de edição especial celebram o Mundial de IRONMAN 70.3, também conhecido como Half Ironman, e o Mundial de IRONMAN 2023, respectivamente.

MOTOCICLISMO:

TOP TIME TRIUMPH da Breitling & Triumph Motorcycles

Em parceria com a Triumph, fabricante britânica de motocicletas, a Bretling introduziu este semestre a nova versão do Top Time B01 Triumph. A edição limitada apresenta um atrativo mostrador azul glacial com dois contadores, escala taquimétrica de medição da velocidade, e os logótipos da Breitling e da Triumph nas posições das 12 e das 6 horas, respetivamente. Para apreciação dos colecionadores, o novo relógio apresenta referências a modelos vintage da Breitling, tais como um logótipo retro, botões de cronógrafo fungiformes e um design de mostrador “Zorro”. O padrão de laço borboleta introduzido nos mostradores da Top Time na década de 1960 (e apelidado com o nome do espadachim de máscara) foi integrado de forma subtil, utilizando uma técnica de escovagem de metal, que apenas é visível sob determinadas iluminações.

TÊNIS:

BULGARI ALUMINIUM MATCH POINT Edition da Bulgari

De ar esportivo e estilo casual, a edição Match Point do Bulgari Aluminium oferece um apelo especial para os entusiastas do tênis. Reconhecido por sua cor verde e destinado a ser usado não só na sede do clube, mas também no campo, este relógio garante o máximo conforto no pulso graças à sua tira de velcro® e à coroa a esquerda. O mostrador branco é acentuado com ponteiros luminescentes verdes e índices com um ponto luminescente amarelo. O fundo de caixa personalizado apresenta uma gravação de bola de tênis, adicionando um toque único a esta edição limitada de apenas 800 peças. A embalagem deste relógio esportivo é tão pouco convencional quanto o próprio relógio: utilizando o mesmo material e cor, evoca uma bola de tênis. O amarelo é o mesmo que nos pontos acima dos marcadores de horas e no ponteiro dos segundos. O movimento mecânico com corda automática e data, o calibre B77, garante uma cronometragem precisa juntamente com uma confortável reserva de marcha de 42 horas.

AVIAÇÃO:

CLASSIC AVI da Breitling

Inspirado no universo da aviação, o modelo original deste cronógrado de pulso foi desenvolvido para o registro preciso dos tempos de voo, se tornando indispensável para os aviadores na década de 50. Em 2023, em celebração a este legado, a Bretiling introduziu 3 novos modelos ao portfólio de sua emblemática coleção Classic AVI. Os novos modelos de cronógrafos, com um bisel rotativo de 12 horas, mantêm os esquemas de cores dedicados aos quatro dos aviões mais marcantes da história: o North American Aviation P-51 Mustang, o Vought F4U Corsair, o Curtiss P-40 Warhawk e o de Havilland Mosquito. As cores das insígnias e marcações dos aviões conferem um toque de cores vivas aos ponteiros e contadores. As silhuetas dos aviões estão gravadas no fundo de caixa, que é feita em aço para todas as versões do relógio.

###

SOBRE A BULGARI

Parte do Grupo LVMH, a Bulgari foi fundada no coração de Roma em 1884. Ao longo das décadas, a Bulgari estabeleceu uma reputação mundial como uma magnífica joalheria romana e um ícone de excelência italiana graças ao seu artesanato primoroso, design visionário e combinação audaciosa de cores. Por meio de uma visão pioneira intrínseca ao DNA da marca desde sua fundação, o sucesso internacional da empresa evoluiu para um fornecedor global e diversificado de produtos e serviços de luxo, desde joias finas e relógios de alta relojoaria a acessórios e perfumes, e apresentando uma rede incomparável de boutiques e hotéis nas áreas comerciais mais exclusivas do mundo. Demonstrado por meio de suas inúmeras parcerias filantrópicas, a Bulgari acredita profundamente em inovar o presente para um futuro sustentável por meio de seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental, além da retribuição à natureza e à comunidade.

SOBRE A BREITLING

Fundada em 1884, a Breitling é um fabricante de relógios suíço líder no setor. A empresa inovadora inventou o cronógrafo moderno e foi a pioneira do relógio profissional de navegação. Hoje, a marca continua a inovar como marca de luxo sustentável, descontraída e inclusiva, contando com mais de 200 boutiques inspiradas no design de loft industrial. As coleções Breitling estão centradas nos universos ar, terra e mar, todos representados no inconfundível estilo retromoderno da marca. A qualidade excecional de cada movimento de relógio é confirmada pelo respetivo estatuto de cronómetro certificado pelo COSC e a marca conserva a sua posição como um dos poucos fabricantes de relógios a produzir os seus próprios calibres manufaturados. Ao combinar a relojoaria clássica com as mais recentes inovações, a Breitling assume a posição de empresa vanguardista com um vasto legado histórico.