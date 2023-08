As Unhas E O Cuidado Com A Saúde Do Corpo

As unhas são muito mais do que apenas uma aparência bonita, mas cuidado.

Elas podem ser consideradas um indicador da nossa saúde geral. Alterações na coloração das unhas podem ser sinais de que algo não está bem internamente. O Dr. Ernesto Alarcon, médico cirurgião renomado em SP, vai nos ajudar a entender melhor essas mudanças.

O Dr. Ernesto explica que existem diversas causas para as alterações na coloração das unhas. Algumas delas podem até ser benignas e temporárias, mas outras podem indicar condições médicas subjacentes mais sérias. Vamos explorar algumas das alterações mais comuns e seus respectivos significados.

Unhas amareladas, por exemplo, podem ter como causa principal a infecção fúngica. Porém, outros fatores como uso excessivo de esmaltes, produtos químicos agressivos, tabagismo e até mesmo condições médicas como psoríase e doença pulmonar também podem estar relacionados. Já unhas brancas podem indicar deficiências de nutrientes, como proteínas e minerais, além de infecções fúngicas ou condições mais sérias, incluindo problemas renais, doença hepática ou anemia. A tonalidade azulada pode ser um sinal de que algo está afetando o fluxo adequado de oxigênio no sangue. Problemas respiratórios, como DPOC ou pneumonia, assim como problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca congestiva, podem estar por trás dessa condição. As colorações roxa ou preta podem indicar condições graves, como infecções bacterianas ou fúngicas. Em casos extremos, até mesmo o câncer de pele pode estar envolvido – explica o Dr. Ernesto Alarcon.

Cuidar adequadamente das unhas é essencial para manter sua saúde e evitar maiores problemas. Por isso, é importante a adoção de hábitos de higiene adequados, evitando o uso excessivo de produtos químicos agressivos, protegendo as unhas contra lesões e garantindo uma dieta equilibrada.

É importante frisar que, embora as alterações na coloração das unhas possam fornecer pistas sobre a saúde, elas não são diagnósticos definitivos. Portanto, sempre recomendo um profissional de saúde qualificado para obter uma avaliação adequada e um diagnóstico preciso – alerta o Dr. Ernesto Alarcon.

Outro problema, um dos mais comuns, são as unhas encravadas, geralmente causadas por corte inadequado, trauma ou lesão, calçados apertados e até mesmo o formato natural da unha. É importante ficar atento aos sintomas, que podem incluir dor, vermelhidão, inchaço e sensibilidade na área afetada. Em casos mais graves, pode ocorrer infecção, com presença de pus e aumento da dor.

Para tratar uma unha encravada, geralmente são recomendadas medidas de cuidados em casa, como imersão em água morna com sal ou antisséptico, aplicação de cremes ou pomadas antibióticas e uso de calçados confortáveis, que permitam espaço suficiente para os dedos. No entanto, em situações mais graves ou recorrentes, é importante contar com a intervenção profissional, sendo o médico cirurgião a melhor opção nesses casos.

Quando a unha encravada resulta em infecção persistente, dor intensa ou não melhora com os cuidados caseiros, é recomendado buscar ajuda médica para avaliação e tratamento adequados. Dependendo da situação, procedimentos como a remoção parcial ou total da unha encravada, aplicação de curativos especiais ou até mesmo uma intervenção cirúrgica menor podem ser necessários para corrigir a condição. É importante ressaltar que não se deve tentar tratar a unha encravada em casa, pois isso pode agravar a condição e levar a complicações. É fundamental buscar orientação médica para receber um tratamento adequado – finaliza o Dr. Ernesto Alarcon.

Créditos:

Dr. Ernesto Alarcon

Cirurgião Geral especialista em videolaparoscopia em SP- Cirurgias de hérnias, vesículas,vasectomia, entre outros.

https://drernestoalarcon.com.br

@drernestoalarcon

