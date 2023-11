Sertanejo Luan Vittor anuncia hit "Bebe me Liga" e retorno aos palcos

Das apresentações musicais realizadas durante as atividades circenses para os shows em grandes palcos que agitam o público em diversas situações. Para alegria e satisfação dos fãs, o cantor sertanejo Luan Vittor

teve liberação dos médicos para a retomada de sua carreira, momento em que o artista anuncia o lançamento oficial de seu novo DVD “Bebe me Liga” e show no Centro de Tradições Nordestinas (CTN-SP), para o dia 25 de novembro.

“Tive que dar uma pausa na carreira devido a um problema de saúde. Minha expectativa para trabalhar esse novo álbum é a melhor possível e imaginável. Faz um tempo que não faço que eu amo, certamente, que é cantar. Fiz a escolha a dedo desse repertório a dedo, com músicas que gosto muito e quero que toquem o coração das pessoas”, pontua Luan Vittor.

Segundo o cantor, tratam-se de canções que fazem parte do cotidiano das pessoas. “São músicas que fazem sorrir ou chorar, que remetem a momentos alegres ou tristes, que fazem lembrar de grandes amores”, ressalta.

Fã da dupla que lhe abriu as portas e o levou os palcos da vida, os sertanejos Jorge e Matheus, o jovem cantor que admira nomes como Chitãozinho e Xororó, João Mineiro e Marciano, Gusttavo Lima, Gustavo Mioto e, claro, a saudosa cantora e compositora Marília Mendonça, o ex artista circense agora espera pelo carinho do público que levou a mais de 2 milhões de views na internet em seu primeiro trabalho. “Mais uma vez conto com os fãs e aqueles que cantam comigo pelos palcos da vida. Certamente irão gostar deste novo momento do Luan Vittor”, finaliza o artista.

Sobre Luan Vittor

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, Luan Vittor conta com a veia artística desde a infância, quando passou junto com a família pelo Circo Stankowich. Seu primeiro DVD foi gravado em 2017, em Goiânia, celeiro dos artistas do estilo sertanejo. “Escolhi Goiânia por ser um local onde moram grandes ídolos e região onde nasceram diversos artistas do sertanejo. Eu, que já rodei o Brasil inteiro com o circo, sinto que é na capital goiana, que está a bênção que eu tanto preciso, para estrear meu nome e minha carreira no segmento”, lembra o cantor Luan Vittor.

Ao se apresentar na Exposição de Marabá(PA), Luan Vittor tentou se aproximar dos ídolos Jorge e Mateus. Durante o show da dupla resolveu abrir um cartaz na plateia e com muita persistência foi notado pela dupla e convidado a subir no palco e cantar ao lado deles. “Foi uma grande emoção. Um sonho realizado, após sete anos de tentativas. A minha história de persistência e de lutar é o exemplo pra quem tem o sonho. Não desista jamais”, finaliza Luan.

Com 11 faixas, seu primeiro DVD “Só Vem” destacou composições próprias, como “Só Vem”, “Seu Melhor Sorriso” e “Não sou tão forte”, que ultrapassou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. No repertório também marcaram presença letras de parceiros, como “Amor Vagabundo”, “Cartão Vermelho”, “Abstinência”, “Segue o Baile”, “Vai de uma vez”, “Adeus Barzinho”, “Cada um com a sua sorte”.

