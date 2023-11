Confira as regras Agora, entenda como solicitar a placa preta ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, se a sua máquina original ou modificada já tiver idade suficiente para isso: 1 – Para veículos em processo de transferência: Não há necessidade em momento algum de ir ao Detran-SP presencialmente, mas tanto para tirar alguma dúvida, quanto para fazer os pedidos necessários, basta entrar em contato pelo link. Filie-se a um clube de automóveis antigos que seja credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Um avaliador do clube fará uma espécie de vistoria do veículo: autenticidade das peças, conservação, mecânica, elétrica, visual interno e externo. O clube vai emitir o Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL).

Caso o veículo tenha algum tipo de modificação, além da vistoria dos elementos citados acima, é necessário apresentar o Certificado de Segurança Veicular também, que é expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL).

No processo de transferência do veículo antigo comprado deve constar a informação de que ele será alterado para coleção.

Atendidas as exigências, deverá ser solicitada ao Detran-SP a alteração da espécie para coleção no link.

Realizadas as alterações pretendidas, deverá ocorrer a emissão do CRV.

Essa documentação deve ser apresentada na empresa emplacadora credenciada ao Detran-SP, quando solicitar a placa de colecionador. Para ver a lista das emplacadoras, acesse o link. 2 – Para o veículo que não terá a propriedade transferida, apenas a alteração da espécie para coleção: Não há necessidade em momento algum de ir ao Detran-SP presencialmente, mas se tiver alguma dúvida e para fazer os pedidos necessários, basta entrar em contato pelo link. Filie-se a um clube de automóveis antigos que seja credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Um avaliador do clube fará uma espécie de vistoria do veículo: autenticidade das peças, conservação, mecânica, elétrica, visual interno e externo. O clube vai emitir o Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL).

Caso o veículo tenha algum tipo de modificação, além da vistoria dos elementos citados acima, é necessário apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) também, que é expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL).

Atendidas as exigências, deverá ser solicitada ao Detran-SP a alteração da espécie para coleção no link.

Realizadas as alterações pretendidas, deverá ocorrer a emissão do CRV.

Quando agendar com a empresa emplacadora credenciada junto ao Detran-SP para obter a placa de colecionável, é necessário apresentar junto com a documentação referente à segunda via do Certificado de Registro do Veículo (CRV), constante do portal do Detran, o Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL). E, para os modificados, o Certificado de Segurança Veicular (CSV).

No processo de segunda via, deverá constar a informação de que o veículo terá a espécie alterada para “coleção”. 3 – Para transferências de veículo que já possuem a espécie coleção: Não há necessidade em momento algum de ir ao Detran-SP presencialmente, mas se tiver alguma dúvida e para fazer os pedidos necessários, basta entrar em contato pelo link. Filie-se a um clube de automóveis antigos que seja credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Em caso de transferência de propriedade de veículo que já é de coleção, deverá ser apresentado, junto aos demais documentos constantes do portal do DETRAN, novo Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL), expedido em nome do novo proprietário.