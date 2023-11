Uma aposta registrada na Padaria Mana Celeste, no bairro Parque Gramado, em Americana, foi a grande contemplada no prêmio deste domingo do título Vida Cap Limeira.

A moradora, cujo nome será ocultado, poderá trocar o carro, uma Dodge RAM Rampage pelo prêmio líquido, livre de impostos, no valor de R$ 350 mil. Ela ainda levou R$80 mil reais.

No sorteio deste domingo, um morador de Santa Bárbara, que registrou a aposta no supermercado Timbiras, faturou R$ 10 mil.

