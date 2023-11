USP, Unicamp e UFSCar top empreendedoras do Brasil

A Brasil Júnior divulgou o Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE) de 2023. O estudo apontou que a USP

Universidade de São Paulo, pela quarta vez, é considerada a mais empreendedora do país. Já a segunda e a sétima colocação ficaram com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), respectivamente no levantamento da Confederação BR de Empresas Juniores.

O ranking é feito por coleta de dados e avalia as universidades a partir de seis critérios: inovação, extensão, cultura empreendedora, capital financeiro, infraestrutura e internacionalização. No estudo deste ano, foram analisadas mais de 100 instituições de ensino superior nas 27 unidades federativas do Brasil, contando com a participação de mais de 34 mil estudantes.

“O IES Empreendedores destaca cases e iniciativas inovadoras nas universidades, impulsionando o empreendedorismo e fortalecendo a extensão. O ranking não apenas apresenta as instituições, mas também serve como fonte de inspiração e orientação para que as demais sigam os caminhos e boas práticas que o Brasil está desenvolvendo nessa temática”, disse Pedro Casé, Presidente Executivo da Br Júnior.

Desde 2016 a Br Júnior tem conduzido o Ranking de Universidades Empreendedoras, que é divulgado a cada dois anos, contribuindo para a melhoria da vivência universitária e da qualidade do ensino superior do país.

Veja o ranking com as colocadas no Estado de SP:

“Acreditamos que a juventude pode desempenhar um papel protagonista na transformação do nosso país, reconhecendo a educação como o elemento fundamental. Com o estudo temos o propósito de ampliar o conhecimento sobre o ensino superior brasileiro e dar voz ao jovem que anseia participar ativamente dessa mudança”, explica Rafaella Nascimento, Líder de Educação Superior na Br Júnior e a primeira mulher na coordenação geral do ranking de universidades empreendedoras.

O ranking completo está disponível no site Universidades Empreendedoras.