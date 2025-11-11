A Prefeitura de Sumaré aderiu ao Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria de Educação (Seduc-SP), em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. O programa tem como objetivo promover a inserção de estudantes do ensino médio técnico da rede estadual no mercado de trabalho, oferecendo experiência prática e formação profissional de qualidade.

Com a adesão, o município de Sumaré terá 50 jovens selecionados pela Seduc-SP para atuarem em diversas áreas da administração pública. Os estudantes serão contratados como estagiários e terão a oportunidade de vivenciar o ambiente de trabalho, desenvolver habilidades e fortalecer sua formação técnica, tudo isso sem custo para o município, uma vez que o Governo do Estado é responsável pelo pagamento da bolsa-auxílio e do seguro obrigatório durante os seis meses de estágio.

De acordo com o programa, os estudantes devem ter 16 anos ou mais, estarem matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio técnico, com frequência mínima de 85% no semestre anterior e participação no Provão Paulista (SARESP).

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da adesão como parte das políticas de valorização do jovem e da educação pública. “Estamos investindo no futuro da nossa juventude. Esse programa é uma ponte entre a escola e o mundo do trabalho, permitindo que os estudantes somem experiência e adquiram confiança profissional. É um ganho para eles, para o município e para a sociedade como um todo”, disse.

Andre da Farmácia, vice-prefeito e secretário de Governo, ressaltou que a iniciativa reforça a visão da atual gestão em criar oportunidades reais de crescimento para os jovens de Sumaré. “Nossa cidade vive um momento de expansão e precisa de novos talentos. Ao abrir as portas da Prefeitura para esses estudantes, estamos ajudando a formar profissionais mais preparados e comprometidos com o desenvolvimento de Sumaré”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, também destacou o impacto positivo do programa na formação de novos talentos locais. “Sumaré tem se consolidado como um polo de oportunidades e inovação. Com o BEEM, fortalecemos nossa rede de capacitação, unindo educação, empregabilidade e desenvolvimento social”.