Um homem acusado de matar a vizinha em Nova odessaa foi preso nesta terça-feira. Este é o primeiro caso de feminicídio da cidade no ano e ele foi levado para a delegacia depois do fechamento do Fórum da cidade. Mesmo assim, ficou detido no local.

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Familiares da vítima foram perguntar pela parente que havia sumido e terminaram entrando em luta corporal com o acusado. Foi usado um machado na briga. Os familiares da vítima são um coveiro e a mulher dele, grávida de 7 meses.

Vítima tinha 52 anos e teria sido assassinada pelo vizinho. Ela morava no barraco ao lado do local do crime e teria cedido para o rapaz morar com a companheira. Os familiares da vítima agrediram o acusado com um machado e disseram que o atacaram em legítima defesa.

O homem teria partido pra cima deles quando chegaram no local. A mulher teria sido morta na quinta-feira.

Matou e queimou o corpo

O acusado teria levado o corpo queimado com lençol por cima e deixado no imóvel.

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