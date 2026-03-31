Varrição mecanizada em Hortolândia alcança 30 endereços públicos

Serviço é aplicado pela Prefeitura desde 2022 com conceito modernizado de limpeza urbana

Hortolândia fortalece a zeladoria e a limpeza dos espaços públicos como uma das diretrizes que impulsionam o desenvolvimento inteligente, modernizado e sustentável da cidade. Desde 2022, a Prefeitura aumentou o investimento em equipamentos que contribuem com a manutenção de ruas, avenidas e demais áreas.

A varrição mecanizada continua e, além de deixar o município cada vez mais agradável também contribui com a segurança dos colaboradores da Administração Municipal evitando a presença em locais com grande tráfego de veículos. De segunda-feira à sábado, o serviço contempla aproximadamente 30 logradouros públicos.

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A varrição mecanizada acontece por meio de um caminhão com máquina varredeira e aspiradora mecânica. Os aparelhos possuem capacidade volumétrica da caixa de armazenamento de seis m³ de resíduos com velocidade média de trabalho cinco km/h. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço é realizado de acordo com um cronograma (ver abaixo). Para evitar problemas no tráfego, a varrição mecanizada acontece no período noturno, a partir das 20h.

“Este é um conceito moderno de zeladoria e limpeza pública que temos aqui na cidade. Tudo isso auxilia as equipes de limpeza manual e, juntas, deixam Hortolândia sempre limpa. A população também pode contribuir ao descartar o lixo nos locais corretos e restos de entulho e outros materiais de maneira gratuita em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVS), distribuídos por todo o município”, explicou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

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