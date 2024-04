Sumaré promove neste sábado, dia 13, o Dia D de Vacinação contra a Gripe. As vacinas serão aplicadas das 8 às 15h30, em todas as unidades de saúde, com exceção da USF Viel. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação.

Neste primeiro momento, a vacina é voltada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos; trabalhadores da saúde; gestante e puérperas; professores dos ensinos básicos e superior; Melhor idade a partir dos 60 anos; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

“É fundamental que a população se proteja do vírus H1N1 e, a melhor forma, é fazendo a vacinação. Nossas unidades de saúde estão prontas para receber a população, sempre com todos os cuidados e normas de proteção. A prevenção é fundamental”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Ao longo da semana, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, em todas as unidades de saúde. Nas unidades do SOMA e Veccon, o atendimento é de terça e quinta. Na unidade do Cruzeiro, às quartas-feiras.

A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. Além da vacinação, cuidados simples no dia a dia também podem evitar o contágio e transmissão da doença (assim como para evitar o coronavírus), como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas; e não compartilhar objetos de uso pessoal.