EMS doa 915 caixas de medicamentos para o Fundo Social de Americana

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 915 caixas de medicamentos diversos, provenientes da empresa farmacêutica SEM, nesta quinta-feira (11). As doações serão encaminhadas à Farmácia do Fundo Social para atender as demandas da população, mediante avaliação da receita médica pela farmacêutica responsável.

A presidente do Fundo Social de Americana, Lionela Ravera Sardelli, ressaltou a importância do recebimento dos medicamentos para o atendimento da população. “A doação de medicamentos feita pela empresa EMS é muito importante e essencial para ajudar a suprir a demanda da Farmácia do Fundo Social, assegurando o tratamento médico necessário para a população, em especial, das pessoas em situação de vulnerabilidade social do município. Agradecemos à EMS pela parceria mais uma vez neste projeto voltado à saúde das famílias”, disse Lionela.

Em média, são oferecidos gratuitamente 400 tipos diferentes de medicamentos. A arrecadação é feita por meio de doações e parcerias com médicos, laboratórios farmacêuticos, representantes de laboratórios e ajuda da população.

“A Farmácia do Fundo Social destina medicamentos que geralmente não estão disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). É um trabalho de referência executado no município pelo Fundo Social em prol das pessoas que mais precisam”, acrescentou Lionela.

A unidade fica localizada na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930 B, no Jardim Glória. O atendimento é realizado de segunda à quinta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h, e às sextas-feiras, das 12h às 16h. O telefone é (19) 3461-1267.

