Talitha De Nadai faz vídeo e pede filiações no PDT

Talitha De Nadai, irmã do ex-prefeito de Americana Diego De Nadai, está filiada no PDT e gravou um vídeo pedindo filiações na legenda.

Apesar de estar no time da confirmada pré-candidata à prefeitura Maria Giovana (PDT), Talitha ainda não oficializou sua pré-candidatura para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Nos bastidores, a conversa é que Talitha será candidata com grandes chances de emplacar uma cadeira no legislativo americanense.

No vídeo, Talitha fala especialmente das mulheres. “A gente sabe a importância da participação das mulheres na política, o quanto a gente está precisando ocupar esses espaços. Eu conto com vocês, vamos juntos”.

