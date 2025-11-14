Talitha vistoria Casa da Criança Panamby e Dr. Rovina fala de projetos com Jesuel

Vereadora Talitha De Nadai vistoria obras da Casa da Criança Panamby

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) visitou nesta quarta-feira (12) a Casa da Criança Panamby, no bairro Praia Azul, para conhecer as dependências da instituição e vistoriar as obras de ampliação que estão paralisadas.

A parlamentar conversou com a diretora da unidade, Lucinete Almeida do Nascimento, e ouviu as principais demandas e necessidades relacionadas à estrutura física, recursos e manutenção das atividades voltadas às crianças atendidas pela escola. Talitha vistoriou ainda as obras de ampliação da Casa da Criança, que enfrentam atrasos. “Os serviços estão parados, segundo a diretora, há quase um ano. Busquei informações para procurar entender e cobrar a prefeitura para que sejam retomados o mais breve possível”, afirmou Talitha.

“É fundamental acompanhar de perto o trabalho dessas instituições que fazem tanta diferença na vida das nossas crianças. O que vimos aqui é o comprometimento de uma equipe que se dedica com muito amor. O nosso papel é buscar formas de apoiar e fortalecer essas iniciativas”, concluiu a vereadora.

Dr. Rovina discute demandas administrativas e projetos em andamento com secretário de Governo

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu na quarta-feira (12) com o secretário municipal de Governo, Jesuel de Freitas, para tratar de demandas administrativas, andamento de projetos e encaminhamentos de ações junto às demais secretarias municipais.

Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à integração entre o Legislativo e o Executivo, acompanhamento de obras, execução de emendas e o andamento de projetos públicos.

“O diálogo com o governo municipal é fundamental para garantir que as demandas apresentadas pela população sejam atendidas com agilidade e eficiência. Nosso compromisso é acompanhar de perto cada etapa e buscar soluções conjuntas para melhorar os serviços públicos”, afirmou Dr. Rovina.

