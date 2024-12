Telefonia recupera fôlego e encerra 2024 com resultados animadores

Com uma receita bruta superior a R$ 72 bilhões somente no primeiro semestre de 2024, o setor de telecomunicações teve crescimento real de 0,7% no período, superando os resultados dos últimos anos. É o que aponta o balanço divulgado pela Conexis Brasil Digital, entidade que representa as maiores operadoras de telefonia em atividade no Brasil.

O cenário, apesar de positivo, não foi isento de desafios para empresas do setor. A VIP Solutions, que é uma empresa de telecomunicações focada em soluções de telefonia em nuvem, precisou passar por importantes adequações para atender às demandas exigidas pelo mercado. “Aumentamos o nosso investimento em inovação, pois a área de telecomunicações exige nossa atenção em várias frentes. Não basta focarmos somente na parte tecnológica, precisamos também estar sempre em conformidade com as determinações da Anatel”, declara Kathia Alves, fundadora e CEO da empresa.

Para 2025, a empresa continuará investindo em inovações do mercado e espera ultrapassar os R$ 5 milhões em faturamento. Além disso, a VIP Solutions está desenvolvendo soluções baseadas em inteligência artificial integrada à telefonia, com o objetivo de apoiar os atendentes em um contato mais humano e eficiente. “As novas tecnologias estão à nossa disposição para infinitas possibilidades. Vamos explorá-las para trazer sempre uma melhor experiência para os clientes e otimizar recursos para as empresas”, afirma a CEO, que encerra o período com 487 clientes em todo o Brasil.

A tecnologia VoIP vem mantendo o seu ritmo de crescimento em escala global. De acordo com a Mordor Intelligence, empresa de pesquisas de mercado e de opinião pública, o crescimento nas receitas do setor de 2020 até 2026 é projetado em 194%. O cenário previsto para o próximo ano é o de que empresas vão migrar, cada vez mais, para recursos baseados em nuvem, atraídas pela escalabilidade, custo-benefício e facilidade de integração com outras ferramentas corporativas, como CRMs e WhatsApp Business. Soluções integradas que unam telefonia, mensagens instantâneas, e-mails e outros canais estarão entre as preferidas no mercado.

