Temporal com granizo deixa estragos em Americana neste sábado

Um temporal com granizo assustou moradores de Americana no início da tarde deste sábado.

A forte chuva durou aproximadamente 15 minutos e deixou estragos pela cidade. Árvores caíram e bairros estão sem energia.

A chuva foi isolada, e não atingiu muitas regiões. Em Santa Bárbara, por exemplo, próximo ao centro, sequer choveu.

Leitores do Novo Momento fizeram registros no Jardim Ipiranga, Nova Americana, São Domingos, em Americana. Já em Santa Bárbara, o NM recebeu relatos do bairro Cidade Nova e Jardim Esmeralda.

A previsão para a volta da energia é 16h50, segundo a CPFL. Foto Giovanna Sanches