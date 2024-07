Tendências de carreiras em tecnologia para 2024

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Segundo o Guia Salarial 2024, elaborado pela Robert Half, os profissionais de tecnologia mais requisitados no próximo ano incluem consultores ERP, engenheiros de dados, analistas de segurança da informação, desenvolvedores RPA e gerentes de TI. Além disso, analistas de segurança da informação, desenvolvedores back-end e front-end, analistas de suporte, analistas de infraestrutura e analistas de BI/dados também estarão em alta demanda, especialmente em projetos.

Essa tendência reflete a crescente dependência da sociedade e da economia em tecnologias digitais, tornando as profissões de TI cada vez mais valorizadas. Para 2024, espera-se um aumento significativo no uso da Internet das Coisas (IoT) e o crescimento contínuo da inteligência artificial (IA) em diversas indústrias.

“Além das habilidades técnicas, competências comportamentais como capacidade de ensino, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe e liderança também serão essenciais para os profissionais de tecnologia. Portanto, investir em atualização e qualificação é fundamental para acompanhar as demandas do mercado” explica Cristina Boner empresária e profissional da área de tecnologia.

A pesquisa também aponta os profissionais temporários (contratados por projeto) que terão maior demanda na área de tecnologia. Esses incluem analistas de segurança da informação, desenvolvedores back-end e front-end, analistas de suporte, analistas de infraestrutura e analistas de BI/dados. De acordo com o estudo, 58% dos profissionais contratados por projeto contribuirão para a expansão do mercado.

No que diz respeito aos profissionais permanentes, 52% estão relacionados à expansão, enquanto 42% correspondem à manutenção de pessoal. As indústrias líderes em contratações na área de tecnologia, de acordo com a pesquisa, incluem bancos, seguradoras, fintechs, agronegócio, saúde e educação.

Boner destaca ”Que as profissões na área de tecnologia estão ganhando cada vez mais valor devido à crescente dependência da sociedade e da economia em tecnologias digitais. Essa valorização não é apenas uma tendência passageira, mas sim algo que deve se intensificar no futuro. Além disso, ela ressalta que isso também implica em uma maior necessidade de atualização e qualificação dos profissionais nesse campo”.

A combinação dessas tendências pode indicar um aumento na necessidade de adotar abordagens éticas e responsáveis em relação à tecnologia. Isso envolve questões como privacidade de dados, uso ético da inteligência artificial e inclusão digital. De acordo com a pesquisa da Robert Half, as habilidades comportamentais mais demandadas pelos profissionais de tecnologia incluem a capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe e liderança.

“Portanto, a capacitação e o desenvolvimento dos profissionais de tecnologia não devem se concentrar exclusivamente em habilidades técnicas, mas também considerar a compreensão ética e social. Além disso, as empresas precisarão se ajustar a um ambiente em constante evolução, que envolve não apenas a adoção de novas tecnologias, mas também a transformação de sua cultura e estratégias de negócios para permanecerem relevantes e competitivas” finaliza Cristina Boner.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP