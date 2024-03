Tênis de mesa abre temporada com 1ª etapa do Torneio do Ranking

A temporada 2024 do Torneio do Ranking de Tênis de Mesa,

realizado pela Secretaria de Esportes de Americana, começou nesta quarta-feira (6) com a realização da primeira etapa da competição, no Centro de Treinamento da modalidade, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O evento contou com a participação de 50 atletas, divididos nas categorias A – Principal (idade livre), B – Intermediária (idade livre) e C – Iniciante (até 15 anos). Confira os vencedores:

Categoria A

1º lugar: Frederico Martins

2º lugar: Henrique Kimura

3º lugar: Celso Abe e Samuel Bertolassi

Categoria B

1º lugar: Jorge Dantas

2º lugar: Edilson Oliveira

3º lugar: Gustavo Hinokuma e Guilherme Barban

Categoria C

1º lugar: João Pedro Oliveira

2º lugar: Gustavo Hinokuma

3º lugar: Guilherme Henrique e Henrique Bonaldo

“Iniciamos nesta quarta mais uma temporada do nosso Torneio do Ranking, que sempre movimenta bastante o Centro de Treinamento com a presença de mesa-tenistas de Americana e também das cidades da região. Os atletas já começaram a somar pontos e vão se preparar agora para a próxima etapa”, destacou o professor Maurel Luchiari.

A segunda etapa da competição acontece no dia 27 de março, a partir das 14h, também no CT de Tênis de Mesa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento, diretamente com os professores Maurel e Odail de Oliveira.

“Este torneio é sempre uma excelente oportunidade de dar experiência de competição aos nossos atletas e atrair jogadores de toda a região, fomentando a socialização e a competitividade. Temos uma ótima estrutura aqui no Centro Cívico e o objetivo é evoluir cada vez mais”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

