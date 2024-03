Ele pode ser em barras, gotas, tablete, pó ou líquido. É base de receitas deliciosas como brigadeiro, cobertura do bolo de cenoura, sorvete, pudim ou brigadeirão. Sabe quem é? É o CHOCOLATE!

Uma paixão que atravessa gerações e é o doce preferido de muitas pessoas. Pensando em oferecer opções com qualidade e preços imbatíveis, a Rede de Supermercados Pague Menos realiza, de 5 a 19 de março, Festival do Chocolate.

Durante o período da ação, haverá a celebração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. É uma excelente oportunidade para presentear uma Girl Power com um delicioso chocolate ou confeccionar um doce que leve o ingrediente, e assim, adoçar o momento. “O chocolate é apreciado mundialmente por seu sabor único e sua capacidade de proporcionar prazer e conforto. Com uma variedade de tipos, desde o amargo até ao leite, oferece uma experiência sensorial rica, que combina texturas e aromas. Seja como um lanche rápido, um presente especial ou um ingrediente versátil em diversas receitas culinárias, continua apreciado por muitos”, comenta o gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon.

O Festival do Chocolate é um esquenta para a Páscoa 2024. Aliás, a data no Supermercados Pague Menos teve início na primeira quinzena do mês de janeiro. Em sua loja de Sumaré, localizada na Vila Flora, foi instalada a primeira parreira de ovos de Páscoa do ano em todo território brasileiro. O feito é graças ao bom relacionamento da Rede com as indústrias fornecedoras, que realizaram entrega antecipada para abastecimento.

O Supermercados Pague Menos foi uma das primeiras redes do varejo alimentar ao receber duas novidades da Hershey’s e uma da Trento. Após comemorar os 25 anos da Hershey’s no Brasil com uma campanha onde os clientes puderam votar em dois novos sabores, a marca transformou esses votos em realidade, apresentando recentemente dois novos itens em edição limitada: a barra de chocolate Bolo Tentação e o Wafer sabor Beijinho. Além disso, a linha de chocolates Trento, uma das principais marcas da Peccin, começou o ano de 2024 com uma grande novidade: o lançamento de sua caixa de variedades, denominada “Trento Momentos”. Todos esses produtos estão agora disponíveis nas gôndolas da Rede de Supermercados Pague Menos.

O Festival Chocolate da Rede de Supermercados Pague Menos acontece de 5 a 19 de março em todas as nossas 36 lojas físicas. Consulte o endereço e horário de funcionamento de das lojas no site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s .

