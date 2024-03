Veja as obras do PAC em Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa

Veja abaixo as obras do PAC aprovadas esta quinta-feira

para as cidades de Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa.

Mais notícias da cidade e região

Piovezan acompanha início das obras da Nova Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida do Santa Terezinha e Siqueira Campos

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou nesta quarta-feira (6) o início das obras da Nova Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida do Santa Terezinha e Siqueira Campos. O espaço, localizado entre as ruas Dom João VI, Padre Vieira e Felipe Camarão, será transformado pela Administração Municipal, incluindo ainda a reforma da cancha de bocha existente no local.

O projeto é executado em parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos. Entre os serviços a serem executados, além da reforma da cancha de bocha, estão novo calçamento, instalação de novo playground, nova iluminação em LED, paisagismo e demais intervenções.

“Hoje compartilho com vocês o início de mais uma obra em Santa Bárbara. Vem aí a Nova Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida entre o Santa Terezinha e o Siqueira Campos. Assim como fizemos – e estamos fazendo – em diversas regiões da nossa cidade, vamos entregar em breve mais um espaço convidativo à população, onde será possível levar a criançada para brincar, reunir os amigos, praticar sua atividade esportiva e bater um papo gostoso com todo o pessoal”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Dalben acompanha início de recape em bairros da Área Cura

Em mais uma etapa do Programa Municipal de Recape Contínuo (PRC), os serviços estão no Parque Santo Antônio e Sol Nascente, região da Área Cura. O prefeito Luiz Dalben acompanhou o início das obras nesta terça-feira, dia 5.

O PRC é promovido pela Administração Municipal desde 2017 e já garantiu mais de 6 milhões de m² de asfalto novo em todas as regiões da cidade, realizado com recursos próprios do Município e de emendas do deputado Dirceu Dalben.

As obras avançam diariamente, seguindo cronograma elaborado pelas secretarias de Obras e de Serviços Públicos, sempre com prioridade às ruas e avenidas que têm ligação com bairros, fluxo constante de veículos, ou que fazem parte de itinerário do transporte coletivo e, por esses motivos, apresentam asfalto mais danificado.

“A cidade inteira tem recebido atenção especial da Administração do Município. As obras de pavimentação seguem em ritmo acelerado e têm beneficiado todas as regiões da cidade. A quantidade de ruas pavimentadas e em condições de tráfego nos últimos anos representa um grande avanço nessa área. O recapeamento favorece a mobilidade urbana, garante melhores condições de tráfego e mais segurança no trânsito. A recuperação da malha viária de Sumaré avança a cada dia e traz melhorias a toda a cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP