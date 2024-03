Prefeitura faz sinalização viária na Abdo Najar

A Prefeitura de Americana iniciou na noite de quarta-feira (6) a execução da sinalização

viária da Avenida Abdo Najar, que está recebendo o recapeamento asfáltico. A ação é feita por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“Toda a sinalização horizontal será realizada com tinta à quente, pois essa via conta com o tráfego muito elevado, e esse tipo de demarcação possui uma maior durabilidade”, afirmou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A via que está em reta final do recape, será totalmente sinalizada, com a demarcação de fluxos de mesmo sentido, delimitação de espaços especiais e espaços proibidos para estacionamento e/ou parada trechos de vias, marcação de faixas de travessias de pedestres e pintura de símbolos e legendas.

Para não prejudicar a fluidez no tráfego, principalmente em horário de pico, a Sosu está realizando a sinalização no período noturno.

