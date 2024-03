Janja ganha processo contra Jovem Pan por fakenews

A Jovem Pan e uma comentarista foram multadas em R$ 30 mil pelo TSE por fakenews contra Janja

A corte entendeu que Pietra Bertolazzi, comentarista da emissora durante as eleições de 2022, compartilhou informações falsas para atacar a atual primeira-dama.

Comentário de Pietra Bertolazzi atacou Janja da Silva durante a campanha eleitoral.

A influencer disse num comentário que, “enquanto você tem ali a Janja abraçando o [sic] Pabllo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza (?): Michelle [Bolsonaro]”.

Pauta de costumes na campanha. Moraes afirmou que, ao associar Janja ao consumo de maconha e criticar sua relação com a cantora Pablo Vittar, Bertolazzi entrou em duas pautas de costume que são relevantes no pleito eleitoral: a descriminalização de drogas e a identidade de gênero. A declaração foi feita dentro do contexto eleitoral e poderia, portanto, ser punida pela Corte.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Ao ofender a mulher do então candidato Lula, hoje primeira-dama, a ofensa realizada partia das ideias de uma pauta de costumes e discurso de ódio exatamente para colocar a preferência sobre um candidato [Jair Bolsonaro].

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP