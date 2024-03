Sindicatos se reúnem com setor patronal

A FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo), representando os sindicatos filiados, se reuniu na última terça-feira com representantes do Sescon (Sindicato Patronal da categoria de Assessoramento, Perícias; Informações e Pesquisas e Contabilidade). A visita de cortesia serviu para os sindicatos apresentarem ao Sescon uma proposta de adequações de cláusulas e inclusão de novas quando ocorrer a negociação coletiva. “Apesar da data-base desta categoria ser 1º de agosto, a FEAAC e os sindicatos acharam oportuno apresentar algumas sugestões para que o setor patronal analise com calma, buscando melhorar a Convenção Coletiva de Trabalho”, explicou a presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva.

Entre as propostas de adequações e melhoria de redação estão cláusulas como igualdade salarial, transmissão de informações rescisórias, reconhecimento dos direitos para trabalhadores em união homoafetiva e compensação do horário de trabalho. “No dia a dia o Sindicato recebe trabalhadores e vivencia situações que demonstram a necessidade de adaptação e melhorias destas cláusulas”, detalhou Helena.

Os sindicatos também levaram para análise patronal a inclusão de cláusulas que versem sobre estabilidade e assistência à mulher em situação de violência doméstica, licença maternidade, publicidade e divulgação da Convenção Coletiva de Trabalho; declaração, atestados médicos e odontológicos e auxílio mobilidade. “Entre as cláusulas que sugerimos que sejam incluídas, algumas são lei, mas observamos a necessidade de constarem de forma melhorada”, observou Helena. Outro ponto abordado pelos sindicatos foi a necessidade de uma substancial melhoria nos pisos salariais.

Os representantes do setor patronal avaliaram como importante o encontro e agradeceram a Federação e os sindicatos pela preocupação em modernizar a Convenção Coletiva, iniciando o diálogo de forma antecipada, o que possibilita uma análise interna detalhada de cada sugestão apresentada.

