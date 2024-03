Inscrições para vagas em creche começam segunda-feira em Americana

O período de inscrições para vagas em creche para o atendimento em 2024 pela rede municipal de Educação de Americana começa na próxima segunda-feira. De 11 a 13 de março, podem ser inscritas crianças nascidas até 30 de novembro de 2023. Este é o primeiro dos três momentos estabelecidos pelo Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche, desenvolvido pela Prefeitura de Americana.

As inscrições nos dias 11, 12 e 13 de março acontecem das 8h às 12h e das 13h às 16h, em todas as unidades escolares. A família deve apresentar documentos como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante da atividade da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante ter em mãos a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

“Começa agora uma nova etapa de inscrições para as famílias de Americana. A Educação tem recebido atenção especial por parte do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi e não é diferente com a Educação Infantil, onde ampliamos de dois para três os períodos anuais de inscrição. Esta é uma proposta bem sucedida de nossa gestão, que assegura às famílias a oportunidade de inscrever os bebês com idade escolar durante todo o ano”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O cronograma anual estabelecido pela Secretaria de Educação prevê inscrições entre os dias 11 a 13 de março, para crianças nascidas até 30 de novembro de 2023; 3 a 5 de junho, para bebês nascidos até o dia 29 de fevereiro do ano corrente, e 23 a 25 de setembro, para quem nasceu até o dia 25 de setembro. Crianças inscritas no último período têm atendimento previsto para o ano letivo de 2025.