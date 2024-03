A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (9) um “Dia D” de realização de exames de mamografia e Papanicolau. O atendimento às mulheres ocorre das 8h às 14h. Nas UBSs (Unidades de Básicas de Saúde) do São Vito e do Jardim Guanabara serão oferecidos ambos os procedimentos, com limite de 70 mamografias em cada uma delas. As UBSs São Domingos e Vila Galo e as ESFs (Estratégia Saúde da Família) Praia Azul e Antônio Zanaga terão equipes mobilizadas para o Papanicolau, com atendimento a todas as mulheres que comparecerem.

A ação faz parte da campanha “Mutirão Saúde da Mulher”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8 de março. Ao todo, ao longo do mês, serão ofertadas 980 mamografias realizadas em veículos adaptados ao procedimento, para atender a demanda espontânea e também mulheres com agendamento. O serviço foi contratado pela Prefeitura por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

As mulheres precisam ter idade entre 35 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para ambos os exames, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto. O atendimento pode ser feito em qualquer unidade, independentemente da região do município onde a mulher reside.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destaca que esses exames são fundamentais para o rastreamento de câncer (uterino e mamário). “Com a ampliação do acesso neste sábado, nós esperamos que as mulheres busquem o serviço para a realização dos exames”, diz Danilo.

Além das unidades básicas, o mutirão também está recebendo mulheres com agendamento prévio para mamografias na Praça Comendador Müller, no Centro, desde segunda (4) até esta sexta-feira (8). Elas foram chamadas pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

“Durante a semana nós demos celeridade no atendimento de mulheres com mamografias agendadas. Agora, vamos retomar o mutirão por livre demanda, no sábado, inclusive com aumento na oferta do Papanicolau. Estamos dando mais oportunidade de acesso às mulheres para esses exames preventivos”, considera a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Desde o início do mutirão, no dia 2 de março, já foram realizadas 425 mamografias e 266 exames de Papanicolau.

Programação:

Dia 9 (sábado) – “Dia D”

Mamografias e Papanicolau

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

UBS Jardim Guanabara – Rua Jacarepaguá, nº 320

Papanicolau

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

ESF Antônio Zanaga – Rua Adelmar Tavares, nº 185

UBS São Domingos – Rua Salvador Giordano, nº 320

UBS Vila Galo – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250

Dia 16 (sábado) – mamografias e Papanicolau

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, nº 185

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

Dia 23 (sábado) – mamografias e Papanicolau

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

UBS Vila Galo – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250