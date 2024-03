A premiação mais cobiçada do cinema está chegando no dia 10 de março. Liderando as indicações ao Oscar 2024, está “Oppenheimer”, em 13 categorias no total, seguido por “Pobres Criaturas”, concorrendo em 11 categorias. Cineasta, diretor artístico e sócio da Take a Take Films, produtora independente que completa 10 anos este ano e está prestes a lançar o longa “Abismos”, Miguel Rodrigues comenta as indicações e revela suas apostas.

Melhor filme

Concorrendo com o recordista de indicações “Oppenheimer”, para Miguel, o longa que leva a estatueta em 2024 é “Pobres Criaturas”. “O filme surpreende, é belo, inovador e muito bem feito. Aproveitando-se da ideia original com muitas metáforas sobre a vida. Um dos filmes mais criativos e improváveis. Uma realização digna de um dos maiores e melhores filmes do gênero”, afirma o cineasta.

Entre os concorrentes na categoria estão “American Fiction”, “Anatomia de Uma Queda”, “Barbie”, “Os Rejeitados”, “Assassinos da Lua das Flores”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Vidas Passadas”, “Pobres Criaturas” e “Zona de Interesse”.

Melhor direção

Nessa categoria, para o cineasta a disputa está acirrada. “Oppenheimer deve levar. Um clássico com uma história verídica por trás da bomba atômica, em que Christopher Nolan deu um show na direção”. Entretanto, para Miguel, “Pobres Criaturas” segue no páreo. “Yorgos Lanthimos também tem grandes chances”.

Entre os concorrentes estão Justine Triet (Anatomia de Uma Queda), Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas), Jonathan Glazer (Zona de Interesse)

Melhor roteiro original

Consolidado como ator, Bradley Cooper vem dando passos largos como diretor e roteirista. Para Miguel, Cooper e Josh Singer levam a estatueta dourada pelo roteiro de “Maestro”.

No páreo estão “Anatomia de Uma Queda” (Justine Triet e Arthur Harari) “Os Rejeitados” (David Hemingson), “Maestro” (Bradley Cooper e Josh Singer), “Segredos de um Escândalo” (Samy Burch e Alex Mechanik) e “Vidas Passadas” (Celine Song).

Melhor roteiro adaptado

“Pobres Criaturas” volta a evidência nesta categoria, segundo o diretor, e Tony McNamara levará o prêmio. Disputando com ele estão “American Fiction” (Cord Jefferson), “Barbie” (Greta Gerwig e Noah Baumbach), “Oppenheimer” (Christopher Nolan) e “Zona de Interesse” (Jonathan Glazer).

Melhor ator

Novamente, Bradley Cooper se destaca por “Maestro”. “Uma personificação extraordinária além de dirigir o filme. Bárbaro!”, afirma Miguel. Concorrendo estão Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Os Rejeitados), Cillian Murphy (Oppenheimer) e Jeffrey Wright (American Fiction).

Melhor atriz

De acordo com Miguel, pelo menos 3 estatuetas irão para “Pobres Criaturas”, já que Emma Stone é um grande destaque entre as atrizes este ano. “Tenho minhas preferências, mas acredito que ficará entre a Emma e Sandra Hüller por ‘Anatomia de Uma Queda’. Escolha difícil”. Concorrendo também estão Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores) e Carey Mulligan (Maestro).

Coadjuvantes

Para finalizar as principais categorias da premiação, Miguel destaca Robert Downey Jr. como melhor ator coadjuvante por “Oppenheimer” e Da’Vine Joy Randolph, por “Os Rejeitados”.