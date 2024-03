Na busca contínua por soluções inovadoras e acessíveis, a ROMI lançou em 2020 o ROMI MAAS, serviço de locação de máquinas, que desde seu lançamento vem se mostrando uma vantagem extremamente competitiva para seus clientes, que conseguem ter um ganho produtivo de forma rápida, sem necessidade de descapitalizar a entrada, visto que a modalidade é paga de forma mensal.

“Diferentemente das tradicionais opções de compra, o aluguel de máquinas ROMI não exige financiamentos ou investimentos iniciais substanciais, o que possibilita que o empresário direcione seus recursos para áreas estratégicas do seu negócio.”, conta Maurício Lanzellotti Lopes, Diretor Comercial da ROMI S.A.

Dentre as principais vantagens, é possível destacar que todos as máquinas alugadas contam com seguro, frete e manutenção periódica inclusos o que reduz substancialmente o custo de ter uma máquina ROMI de última geração no parque fabril.

A variedade de equipamentos que podem ser alugados é ampla e conta com Centros de Usinagem, Centros de Torneamento, Tornos CNC, Injetoras para Plásticos e Sopradoras. “Alguns dos nossos clientes já nos relataram ganhos significativos em tempos de usinagem e de injeção, permitindo atender mais serviços e demandas, com eficiência e qualidade.”, conta o diretor da companhia.

Os planos de locação são flexíveis, e podem ser adequados as mais variadas necessidades industriais, com planos de 200 a 350 horas/mês, e opção de 12 a 24 meses de contrato. Além disso, a partir de 30 reais por hora trabalhada é possível ter uma máquina ROMI de última geração, que proporciona uma relação custo-benefício excepcional, permitindo que as empresas otimizem seus recursos financeiros.

“A ROMI desde sua fundação sempre buscou crescer junto com seus clientes, oferecendo sempre o que o mercado busca para contribuir com o desenvolvimento da indústria, a locação de máquinas nos permitiu atender uma maior gama de clientes.”, conta Mauricio Lopes, e ressalta ainda que com os ganhos obtidos com a modalidade de locação, vários clientes conseguem recursos financeiros para aquisição definitiva de uma nova máquina ao término do período de locação.

Para conferir todos os equipamentos, planos e vantagens da locação de máquinas ROMI, acesse https://lp.romi.com/romi-maas, os especialistas poderão te auxiliar a impulsionar o seu negócio e tornar sua jornada empresarial mais eficiente e lucrativa.