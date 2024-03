6º Emprega FAM reúne 700 vagas de emprego em Americana

No próximo dia 18 de março, a FAM-Faculdade de Americana realiza a sexta edição da mais tradicional feira de emprego de Americana e região, o Emprega FAM. Evento totalmente gratuito, das 8h às 16h, na sede da FAM, entrada pela Avenida Unitika.

Desta vez, a Instituição já conseguiu reunir 700 vagas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana – e o CIEE – Centro Integração Empresa Escola. Alatere RH, A Executiva, Expert Consultoria,Microdata, Supermercados São Vicente, Supermercados Pague Menos, People RH, Topack, Vagas 019 já estão confirmadas. Para as empresas interessadas em participar da seleção de profissionais, envie um e-mail para nicom@fam.br.

“Vamos realizar, mais uma vez, o evento durante a semana, justamente para aqueles que precisam entrar no mercado de trabalho e já aproveitam a segunda-feira para começar a busca por vagas. Em 2023 ocorreu tudo bem, sendo assim, decidimos manter o mesmo processo”, comentou o diretor geral da Instituição, Gustavo Azzolini.

Além das vagas para quem já está no mercado de trabalho, o Emprega FAM vai contar com a presença do Centro Integração Empresa Escola – CIEE – para a divulgação das vagas de estágio em Americana e região.

Na semana do evento, a Faculdade de Americana irá divulgar as áreas de trabalho que possuem vagas de emprego. Fique atento.

Dica da FAM

A Faculdade de Americana lembra aos candidatos que é importante se apresentar bem, trazer diversas cópias do currículo e documento pessoal.

“Uma boa impressão e organização são necessários neste momento de concorrer ou buscar uma vaga no mercado de trabalho. Observamos muitas vezes candidatos que desperdiçam sua chance logo na primeira oportunidade de estarem pertos dos recrutadores”, disse Azzolini.

