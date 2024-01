Terremoto e tsunami assustam Japão no 1o dia do ano

O terremoto ocorreu às 16h10. hora local, a uma profundidade de 10 quilômetros (6 milhas), cerca de 42 quilômetros (26 milhas) a nordeste de Anamizu, na província de Ishikawa, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Agência Meteorológica do Japão emitiu imediatamente um alerta de tsunami ao longo das regiões costeiras do oeste do Japão, e as primeiras ondas foram relatadas atingindo a costa pouco mais de 10 minutos depois. Alguns dos primeiros relatos vieram da cidade de Wajima, na província de Ishikawa, que viu ondas de tsunami de cerca de 1,2 metros (3,9 pés) por volta das 16h21, segundo a emissora pública japonesa NHK.