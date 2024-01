Trafica de boa no sofá se deu mal pra Guarda

Um traficante de drogas que estava no sofá

esperando a chegada de novos clientes acabou se dando mal na manhã desta quarta-feira (17).

A Guarda Municipal realizou operação que resultou na prisão do rapaz no Bosque das Árvores. Os GMs faziam patrulhamento preventivo e avistaram 0 jovem sentado na área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas.

Aparentemente ele aguardava a chegada de novos compradores do material que vendia. Ao perceber a aproximação dos Guardas tentou fugir, mas foi prontamente abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontrados em sua mão direita um pacote contendo 10 pedras de crack, sete porções de cocaína e R$154 em espécie.

Com o apoio da viatura do canil foi feita varredura com o cão de faro Tandera.

Ainda foram localizadas quatro pedras de crack e três porções de maconha escondidas na vegetação próxima ao local.

Diante dos fatos, o traficante foi conduzido ao 3º Distrito Policial, onde foi elaborado um Boletim de Ocorrência de Tráfico de Drogas. O criminoso permaneceu à disposição da Justiça e a droga foi encaminhada para incineração legal.

