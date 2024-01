App de compra e venda de animais abre nova rodada de investimentos

App- Com pouco mais de dois meses de funcionamento, a Plataforma Negócio Animal

que surgiu para revolucionar a compra e venda de bovinos e equinos no Brasil, se prepara para mais um importante passo. O app que digitaliza todo o processo de transações, proporcionando segurança e simplicidade para a comercialização de animais, anuncia uma nova rodada de investimentos. O objetivo é fazer a captação de R$ 1,5 milhão para ampliar a presença da ferramenta no mercado nacional.

Segundo Gustavo Pereira, CEO e cofundador da empresa, essa é uma oportunidade para investidores, já que o mercado pecuário é seguro e está bem aquecido no Brasil. O rebanho bovino brasileiro, por exemplo, teve no último ano crescimento de 4,3%, atingindo um novo recorde de 234,4 milhões de cabeças. Enquanto isso, de acordo com dados do professor e doutor Roberto Arruda Souza Lima, do departamento de economia, administração e sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ/USP), somente o setor equestre tem uma movimentação financeira que supera os R$ 30 bilhões. “Este é um setor que não para de crescer”, diz Pereira.

Ainda segundo o executivo, essa nova captação é a continuidade do projeto de expansão da plataforma que teve início com capital próprio dos quatro sócios fundadores e depois contou com a ajuda de investidores anjos, que aportaram R$ 550 mil. “Essa rodada que estamos iniciando nos ajudará na estratégia de crescimento em 2024. Queremos escalar o app, já passamos a marca de 50 animais cadastrados. Além disso, projetamos transacionar dentro da plataforma, em 2024, cerca de R$ 3,5 milhões, estamos vendo aderência e queremos ampliar a solução para o Brasil inteiro”, cita o CEO.

Modelo de Negócio

Na prática, o Negócio Animal digitaliza todo o processo de transações, gerando aos usuários melhores possibilidades, pois além da segurança, também amplia o raio de compras e vendas. “Até agora os compradores ficaram limitados às negociações locais. Além de não ter qualquer tipo de garantia. Viemos para mudar isso, aumentar o leque de opções a nível Brasil, proporcionando toda a segurança que as negociações precisam tanto ao vendedor quanto ao comprador, afunilando os riscos de golpes por pessoas más intencionadas”, reforça o executivo.

O aplicativo Negócio Animal já está disponível para download e pronto para receber cadastros de todo o Brasil. A ideia é que a ferramenta não seja apenas um canal de compra e venda de animais, mas sim um local onde possa haver interação, troca de informação e conhecimento entre as pessoas que têm interesses parecidos. “Queremos atender as necessidades dos mais diversos perfis. Pensamos em criar nichos ou canais dentro da plataforma para segmentar ainda mais o que o público busca, melhorando a experiência durante a navegação e buscas neste universo. Por isso também faremos com esse investimento a implementação de novas funcionalidades na plataforma”, finaliza Pereira.

Sobre – O Negócio Animal é muito mais que um canal de compra e venda de equinos e bovinos. É uma plataforma digital que foi desenvolvida por experientes profissionais com o objetivo de revolucionar esse tipo de comercialização conectando criadores de todo o país de forma segura e eficiente.

