Transamérica chega a Campinas na posição 97,7 FM

Potente centro econômico e tecnológico do país integra o plano de expansão da Rádio Transamérica.

Como afiliada em sua rede, a cidade de Campinas/SP ingressa na sintonia 97,7MHz, a partir do dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher.

“Terceiro mais populoso município do Estado de São Paulo e 14º do país, Campinas é muito importante para nossa rede, por ser uma praça estratégica, com grande potencial econômico para fomentar novos negócios”, afirma Ligia P. Cervone de Araújo, Gerente de Operações da Rede Transamérica.

O sinal de Campinas alcança os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas – RMC (Campinas, Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo), as cidades turísticas do Circuito das Águas (Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Socorro, Serra Negra e que também inclui as já citadas Pedreira e Jaguariúna) e parte das cidades da Baixa Mogiana, entre outras localidades.

Daniel Lobinho, proprietário da emissora campineira, exalta a chegada da Rede Transamérica, “Campinas vai ter a emissora de rádio que merece. E escolhemos uma data especial para essa estreia, o ‘Dia Internacional da Mulher'”.

Com a emissora, a Transamérica passa a ter cobertura em 378 cidades brasileiras, alcançando uma população em potencial 65milhões de habitantes.

A Transamérica tem como principais características o conteúdo editorial diferenciado no Entretenimento e Esportes com transmissões ao vivo e programação exclusiva; público adulto contemporâneo (acima de 25 anos); cobertura abrangente presente nas principais capitais do país; e inovação constante, aliando a força de seu conteúdo com a credibilidade de seus profissionais.

A afiliada Campinas junta-se às demais emissoras da Rede, que são: São Paulo (100.1 FM), Rio de Janeiro (101.3 FM), Brasília (100.1 FM), Salvador (100.1 FM), Belo Horizonte (88.7 FM), Curitiba (100.3 FM), Recife (92.7 FM), Aracaju (90.5), Juiz de Fora (91.3), Governador Valadares (102.7 FM), Barreiras (97.7), Mococa (93.3), Maceió (102.7), Porto Velho (101.9 FM) e Balneário Camboriú (99.7 FM).

